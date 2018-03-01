Какие бывают стойки администратора?

Универсальная конструкция, совмещающая несколько функций, получила название стойки администратора, устанавливаемой в вестибюлях гостиниц, деловых центров, медицинских учреждений. Конструкция изделия включает рабочий стол, фасад, гостевую столешницу и внутреннее пространство, состоящее из полок, тумб для документов, выдвижных ящиков и этажерок.
Какие они бывают
Стойки классифицируют в зависимости от конструктивных особенностей и выделяют несколько видов:
- угловые конструкции – идеальный вариант для небольших офисов. Доступно их объединение с архивами, шкафами;
- П-образные изделия – подходит для учреждений с большим наплывом посетителей. Здесь можно одновременно обслуживать нескольких посетителей;
- замкнутые – имеют различные формы, но всегда примыкают к одной из стен.
Выделяют полукруглые стойки администратора серии «Колорит», идеально подходящие для просторных вестибюлей. Наиболее простыми считаются прямые конструкции, характеризующиеся простотой исполнения и универсальностью.
Из чего их делают
Изделия изготавливаются из надёжных материалов, обеспечивающих эстетичный внешний вид и механическую прочность. Преимущественно применяют МДФ для изготовления каркаса, но можно встретить образцы, созданные с использованием ламинированного ДСП. Пластиковыми делают фасады и цоколи, но часто применяют ЛДСП, отдавая предпочтение австрийским материалам Egger W1000. Гостевая столешница может быть выполнена из закалённого стекла, устанавливаемого на металлических ножках из нержавеющей стали. Фасад, с внешней стороны, можно украсить светодиодными лентами, обеспечивающими подсветку в тёмное время суток.
От чего зависит цена
Договариваясь с производителем о ценах, обсуждают категорию изделия, коих предусмотрено несколько:
- эконом – делают из ЛДСП, используя вставки из листов стали, подвергнутых перфорации;
- стандарт – основной материал ДСП, украшенный хромированными стальными элементами, пластиковыми вставками и выпуклыми декоративными планками;
- элитные стойки администратора – формируются из МДФ с применением камня, древесины, подвергнутой перфорации, металлических деталей и закалённого стекла.
Отдельно выделяют ресепшн ВИП-категории из ДСП или МДФ. Производители облагораживают внешний вид с помощью пластиковых компонентов, стеклянных элементов, каменных вставок и нержавеющих простаков.
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