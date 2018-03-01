Какие бывают стойки администратора?

Универсальная конструкция, совмещающая несколько функций, получила название стойки администратора, устанавливаемой в вестибюлях гостиниц, деловых центров, медицинских учреждений. Конструкция изделия включает рабочий стол, фасад, гостевую столешницу и внутреннее пространство, состоящее из полок, тумб для документов, выдвижных ящиков и этажерок.

Какие они бывают

Стойки классифицируют в зависимости от конструктивных особенностей и выделяют несколько видов:

угловые конструкции – идеальный вариант для небольших офисов. Доступно их объединение с архивами, шкафами;

П-образные изделия – подходит для учреждений с большим наплывом посетителей. Здесь можно одновременно обслуживать нескольких посетителей;

замкнутые – имеют различные формы, но всегда примыкают к одной из стен.

Выделяют полукруглые стойки администратора серии «Колорит», идеально подходящие для просторных вестибюлей. Наиболее простыми считаются прямые конструкции, характеризующиеся простотой исполнения и универсальностью.

Из чего их делают

Изделия изготавливаются из надёжных материалов, обеспечивающих эстетичный внешний вид и механическую прочность. Преимущественно применяют МДФ для изготовления каркаса, но можно встретить образцы, созданные с использованием ламинированного ДСП. Пластиковыми делают фасады и цоколи, но часто применяют ЛДСП, отдавая предпочтение австрийским материалам Egger W1000. Гостевая столешница может быть выполнена из закалённого стекла, устанавливаемого на металлических ножках из нержавеющей стали. Фасад, с внешней стороны, можно украсить светодиодными лентами, обеспечивающими подсветку в тёмное время суток.

От чего зависит цена

Договариваясь с производителем о ценах, обсуждают категорию изделия, коих предусмотрено несколько:

эконом – делают из ЛДСП, используя вставки из листов стали, подвергнутых перфорации;

стандарт – основной материал ДСП, украшенный хромированными стальными элементами, пластиковыми вставками и выпуклыми декоративными планками;

элитные стойки администратора – формируются из МДФ с применением камня, древесины, подвергнутой перфорации, металлических деталей и закалённого стекла.

Отдельно выделяют ресепшн ВИП-категории из ДСП или МДФ. Производители облагораживают внешний вид с помощью пластиковых компонентов, стеклянных элементов, каменных вставок и нержавеющих простаков.

Качественные стойки администратора по приемлемой стоимости, можно приобрести и в компании http://mosreception.ru/, напрямую заключив договор с производителем, минуя посредников и избежав наценки на товар.