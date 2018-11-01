Чаще всего для защиты рук используют латексные перчатки. Но относительно недавно на рынке появился новый продукт — нитриловые перчатки, отличающиеся устойчивостью к агрессивным веществам.
Одним из важнейших преимуществ нитриловых перчаток является то, что они полностью нейтральны для кожных покровов человека. Они идеально подходят для людей, которые страдают от аллергии на латекс.
Нитриловые перчатки купить можно оптом и в розницу в специализированной компании. В широком ассортименте представлены смотровые перчатки удлинённые, повышенной прочности, стерильные, хозяйственные и многие другие.
Безопасность для здоровья
Как отмечалось, нитрил не вызывает аллергии. Но это не единственное преимущество рассматриваемого материала. В отличие от латекса нитрил гораздо прочнее. Практика свидетельствует о том, что материал в несколько раз устойчивее к проколам, а это имеет огромное преимущество для людей, которые работают в медицинской отрасли. Необходимо отметить, что нитрилы применяются при изготовлении лекарственных препаратов, мономеров, пестицидов и других веществ.
Стоимость нитриловых перчаток
В каталоге компании atex-gr.ru можно приобрести широкий выбор смотровых и других перчаток. При этом стоимость изделий существенно отличается. Цена изделий напрямую связана с компанией производителем, целевым использованием и прочностью. Например, в каталоге можно приобрести хозяйственные перчатки, предназначенные для защиты рук от химических средств. Здесь же можно приобрести перчатки нитриловые MANUAL RN709, которые отличаются повышенной прочностью. В каталоге представлены различные размеры, причем некоторые перчатки можно купить под заказ.
Особенностью нитрила является приспосабливаемость в форме рук. Материал идеально защищает кожные покровы от инфекций. Немаловажным преимуществом является высокая прочность на разрыв. Именно по этим причинам рассматриваемые изделиями используются хирургами, стоматологами и другими специалистами сферы медицинского обслуживание. Необходимо отметить, что нитриловые перчатки используют и в заведениях общественного питания, например, в бургерных. Еще одной характерной особенностью перчаток является снижение потливости рук. В отличие от латекса материал обладает повышенными эксплуатационными характеристиками и безупречно подходит для использования в разных отраслях, включая хозяйственную деятельность.