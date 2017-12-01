Влияние натяжных потолков на здоровье человека

Иногда в дискуссиях между сторонниками и противниками натяжных потолков можно услышать мнение последних, что ПВХ-полотно является химией, и поэтому плохо сказывается на здоровье человека. Взять, хотя бы, полное название материала, из которого делают плёнку: поливинилхлорид! Действительно, для кого-то это может прозвучать устрашающе.

Но только не для специалистов компании Империи Дизайна по ссылке empire-des.ru натяжные потолки для которых являются повседневной работой. В ответ на подобные опасения эти люди только усмехаются. Почему? Да потому что ПВХ-материалы используются сегодня буквально на каждом шагу. И если бы они могли нанести реальный вред, то человечество уже лет двадцать бы назад вымерло, как динозавры.

Где же используются сегодня поливинилхлориды?

Во-первых, в одежде и обуви. Основу всевозможных кожзаменителей составляют именно эти вещества. Так что искусственные куртки и дублёнки, а также сумки, перчатки, обувь, то есть вещи, непосредственно и длительно контактирующие с человеческой кожей, делают из ПВХ.

Из этого химического материала также изготавливают линолеум, мебель, изоляцию для труб, и даже уплотнители для холодильников (а ведь там хранится то, что мы едим!). Слоем ПВХ покрывают моющие обои, из ПВХ состоит основа для современных металлопластиковых стеклопакетов. Одним словом, кругом засада, и тем, кто хочет жить вдали от ПВХ, придётся строить деревянную избушку среди леса.

О безопасности потолочных полотен свидетельствуют сертификаты качества, которые должны быть в компании по установке на всю их продукцию. А вот если такие документы в компании отсутствуют, тогда действительно есть повод обеспокоиться.

Иногда натяжные потолки обвиняют в том, что они, якобы, являются аллергенами. Мол, до установки полотна всё было нормально, а как поставили, так сразу аллергия. На самом деле, если бы плёнка ПВХ вызывала аллергию, то она возникла бы гораздо раньше, при контакте с другими носителями этого вещества. Причиной возникшей после установки потолков аллергии может быть строительная пыль, которая, хоть и в минимальном количестве, но всё-таки присутствует при установке, а также различные стройматериалы, которые использовались во время ремонта.

Но справедливости ради следует признать, что натяжные потолки действительно оказывают на состояние здоровья человека определённое влияние. Ведь если просыпаться в комнате с идеально ровным и красивым потолком, если радоваться преобразившемуся помещению, если не думать с содроганием о необходимости ремонта, это обязательно повысит иммунитет и жизненный тонус.