Завтра в Новосибирске стартует новый трамвайный маршрут

Сегодня, 07:01 Оставьте комментарий »
Завтра в Новосибирске стартует новый трамвайный маршрутДепартамент транспорта мэрии Новосибирска в преддверии Нового года сообщает о приятном событии. В среду, 28 декабря, в левобережной части города запустят новый трамвайный маршрут, который соединит «Юго-Западный жилмассив» и «Площадь Маркса». Учитывая высокий пассажиропоток по данному направлению, такое решение властей было вполне ожидаемым.

Трамвай №16 будет следовать по ул. Связистов, ул. 9-й Гвардейской дивизии, ул. Троллейная, ул. Сибиряков-Гвардейцев до ул. Покрышкина. Информации о количестве вагонов на линии пока нет, однако известно, что новый маршрут будет целодневным.

Второй важной новостью, касающейся трамвайного сообщения, является изменение маршрута следования трамвая №8, которое состоится в тот же день. Теперь он получит наименование «Микрорайон «Чистая Слобода» – ТЭЦ-2». Маршрут будет пролегать через ул. Титова, ул. Троллейную и ул. Широкую.

Также анонсирован перевод маршрута №2 «Микрорайон «Чистая Слобода» – станция метро «Площадь Маркса» из пикового в общий режим работы. Соответственно, в ближайшее время количество трамваев на этом маршруте будет увеличено.

Источник: top54.cityскачать dle 10.1русский торрент трекер

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