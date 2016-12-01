Завтра в Новосибирске стартует новый трамвайный маршрут

В Новосибирске запускают два новых автобусных маршрута С 1 сентября на левобережье Новосибирска стартуют два новых троллейбусных маршрута. Читать далее »

В Новосибирске изменили маршрут автобуса № 24 В Новосибирске изменен маршрут автобуса № 24. Теперь он будет курсировать от улицы Читать далее »