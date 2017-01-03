Две пожилые женщины обнаружены мертвыми в своей квартире в Новосибирске

В понедельник, 2 января, жители одного из многоэтажных домов в Ленинском районе Новосибирске обратились в аварийно-спасательную службу, сообщив, что давно не видели двух своих пожилых соседок. Более того, люди отметили, что на лестничной клетке стоит зловонный запах.
Прибывшие на место сотрудники МОСС открыли дверь, после чего внутрь смогли проникнуть полицейские. Как оказалось, соседи тревожились вовсе не напрасно. Обе пенсионерки, проживавшие в данной квартире, были мертвы. Тело 71-летней женщины было обнаружено в ванной, а ее 94-летней матери – в спальне.
Следов насильственной смерти выявлено не было. Согласно предварительной версии, младшая из женщин умерла от сердечного приступа, а старшая из-за отсутствия питания. Родственники долго не приходили к пенсионеркам, однако правоохранители уже провели опознание с их участием.
В настоящее время правоохранители занимаются выяснением всех обстоятельств случившегося. Точные причины смерти женщин будут озвучены только после проведения судебно-медицинской экспертизы.
Источник: www.nsk.kp.ru
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