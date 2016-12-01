В 2016 году в Новосибирске отмечено снижение объемов ввода нового жилья

Новосибирск занял первое место по объемам строительства Новосибирск является первым городом России по количеству объектов строительства на душу Читать далее »

Новосибирск стал лидером по количеству новостроек Новосибирск стал лидером среди городов-миллионников по количеству новостроек на душу Читать далее »