В 2016 году в Новосибирске отмечено снижение объемов ввода нового жилья

Глава архитектурно-строительной инспекции мэрии Анатолий Мотыга сообщал, что 2016 году в Новосибирске введено в эксплуатацию 1,4 тыс. объектов, общая площадь которых составила 1,53 млн. кв. м. Эти показатели на 11,6% уступают показателям прошлого года.
На многоэтажные жилые дома приходится 1,3 млн. кв. м. Остальное – малоэтажные или частные дома. Среди новосибирских новостроек, введенных в эксплуатацию в 2016 году, по-прежнему преобладают каркасные дома. Их доля составляет 62%. Доля панельных домов составляет 20%, кирпичных – 18%.
Анатолий Мотыга также отметил, что среди сопоставимых по количеству населения городов-миллионников Новосибирск все еще является лидером как по объемам ввода жилья в эксплуатацию, так и по количеству новых квадратных метров на душу населения. В уходящем году данное значение составило 0,98 кв. м. на человека, в то время как среднероссийский показатель остановился на отметке 0,6 кв. м.
Отметим, что большинство новых квартир в Новосибирске сдаются под самостоятельную отделку. В 2016 году «под ключ» было сдано только 19% нового жилья, тогда как в Екатеринбурге данный показатель составляет 77%, а в Красноярске – 80%.
Сейчас на разных стадиях строительства находится 4,5 млн кв. м. Данный показатель дает большинству экспертов основания предполагать, что в следующем году никакого падения на строительном рынке не предвидится.
Источник: tass.ru
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