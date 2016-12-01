В Новогодние каникулы общественный транспорт будет функционировать в режиме выходного дня

Транспорт Новосибирска изменит график движения В новогодние праздники общественный транспорт Новосибирска сократит число рейсов. 31 Читать далее »

Муниципальный и коммерческий транспорт сократит рейсы Во время новогодних каникул в Новосибирске будет сокращено количество рейсов Читать далее »

Муниципальный и коммерческий транспорт Во время новогодних каникул в Новосибирске будет сокращено количество рейсов Читать далее »