В Новогодние каникулы общественный транспорт будет функционировать в режиме выходного дня

В новогоднюю ночь работа новосибирского метрополитена будет продлена до 2.00. Это означает, что все желающие посетить праздничные мероприятия успеют добраться домой. Автобусы и маршрутные такси будут курсировать до 23.30. В первый день 2017 года общественный транспорт Новосибирска начнет работать с 7.00.
Также известно, что с 28 декабря по 9 января учащиеся новосибирских школ смогут пользоваться муниципальным общественным транспортом совершенно бесплатно. Для того чтобы не платить за проезд школьникам нужно иметь при себе справку с места учебы и предъявлять ее кондуктору. Коммерческие перевозчики льготных условий не предоставят.
Руководитель транспортных перевозок мэрии Новосибирска Роман Дронов сообщил, что в период новогодних каникул общественный транспорт будет функционировать в режиме выходного дня. Дронов также подчеркнул, что пассажирам не стоит ожидать каких-либо дополнительных неудобств. Речь идет о разгрузке транспортной системы, поскольку люди не будут ездить на работу. Именно потому количество машин на маршрутах будет существенно сокращено.
Источник: nsknews.info
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