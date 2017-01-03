В Новосибирске дверями рейсового автобуса зажало коляску с ребенком

Во вторник, 17 ноября, в новосибирском автобусе, следовавшем по маршруту №50 произошел пугающий инцидент. В Первомайском районе водитель автобуса высадил пассажиров и начал движение, не заметив, что женщина с двумя маленькими детьми не успела выйти. В результате коляску с годовалым малышом зажало дверьми.
Мать ребенка просила о помощи, но услышали ее не сразу. Водитель начал движение и проехал несколько метров, после чего всполошились пассажиры, находившиеся в салоне. Тогда он понял, что произошло и остановился. Очевидцы пишут в соцсетях, что водитель проявил халатность, не став убеждаться, все ли пассажиры, которые собирались выйти, покинули салон.
Добравшись домой, перепуганная мать решила позвонить в полицию, однако ожидаемой реакции не дождалась. Ей ответили, что предпринимать какие-то действия нужно было сразу. К тому же, пострадавших в результате инцидента нет, потому писать заявление нет смысла. Отметим, что данный случай активно обсуждается новосибирскими пользователями соцсетей.
Источник: www.nsk.kp.ru
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