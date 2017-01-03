В Новосибирске дверями рейсового автобуса зажало коляску с ребенком

Пенсионерка выпала из отъезжавшего от остановки автобуса В Кировском районе Новосибирска пожилая женщина выпала из автобуса, когда тот отъезжал от Читать далее »

Пассажирка автобуса лишилась кисти руки 18 июля в Дзержинском районе Новосибирска пожилая женщина выпала из автобуса. Результатом Читать далее »