В Новосибирске растут цены на бензин и дизтопливо

Согласно данным Новосибирскстата, в Новосибирске наблюдается рост потребительских цен на бензин и дизельное топливо. В период с 9 по 16 января стоимость автомобильного бензина увеличилась на 0,2%. Цена дизельного топлива за данный период практически не изменилась.
Если же рассматривать данные за период с 26 декабря по 16 января, то видим уже несколько иную динамику. На наблюдаемых АЗС средний показатель роста цен на бензин составил 0,8%, а на дизтопливо – 1,9%.
Статистические данные на 16 января показывают, что стоимость средняя литра бензина АИ-95 составила 37,5 руб. Купить литр АИ-92 можно было за 34,01 руб. Дизтопливо можно было приобрести в среднем за 37,26 руб. При этом 26 декабря эти марки бензина стоили 37,77 руб. и 33,82 руб. Средняя цена дизтоплива тогда остановилась на отметке 36,94%.
Среди основных причин роста цен на ходовые марки бензина и дизельное топливо эксперты называют явные тенденции монополизации рынка нефтепродуктов страны, которые можно наблюдать после как «Роснефть» купила компанию «Башнефть».
Источник: regnum.ru
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