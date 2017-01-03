Новосибирский бизнесмен хотел ослепить своего кредитора

Житель Новосибирска хотел убить сбежавшую от него невесту 26-летний житель Новосибирска попытался выйти на контакт с наемным убийцей и заказать Читать далее »

В Новосибирске задержан мужчина, ограбивший лотерейный клуб В Новосибирске задержали мужчину, который ворвался в лотерейный клуб и похитил 300 тысяч Читать далее »