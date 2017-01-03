Новосибирский бизнесмен хотел ослепить своего кредитора

Вчера, 15:42 Оставьте комментарий »
Новосибирский бизнесмен хотел ослепить своего кредитораВ ГУ МВД РФ по Новосибирской области сообщили, что в Новосибирске задержан 58-летний предприниматель, который намеревался лишить зрения своего кредитора. Известно, что мужчина взял в долг 18 миллионов рублей, которые собирался пустить на развитие собственного дела, однако в оговоренный срок вернуть деньги не смог. Тогда бизнесмен решил изувечить заемщика и стал искать исполнителя преступления.

Злоумышленник хотел, чтобы кредитора избили, пытали электрошокером и лишили зрения. Роль садиста исполнил сотрудник полиции, который предварительно оговорил с заказчиком условия сделки и получил необходимые данные о жертве. Спустя несколько дней, когда «заказчик» думал, что преступление уже совершено, «исполнителью» были переданы обещанные 98 тысяч рублей. Сразу после этого инициатора преступления задержали сотрудники спецназа.

В настоящее время против жестокого бизнесмена возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в подготовке к причинению тяжкого вреда здоровью. Мерой пресечения для него избрано содержание под стражей.

Источник: www.rosbalt.ruскачать dle 10.1русский торрент трекер

Новость прочитали 64 раз(a).


Метки текущей записи:

Читайте так же ранее опубликованный новости на эту тему:

Здесь вы можете оставить свой отзыв к новости

Посмотреть последние комментарии    
Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы

Архив

Ресурсы

Читать нас

Связаться с нами

Действия