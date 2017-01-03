Для подготовки к паводку в Новосибирске ввели режим чрезвычайной ситуации

В Новосибирске принят комплекс противопаводковых мер Постановлением мэрии Новосибирска создана городская паводковая комиссия и утвержден план Читать далее »

Фестиваль «Дары и краски осени» пройдет 15-17 августа С 15 по 17 августа с 9.00 до 18.00 на набережной реки Оби будет проходить ежегодный Читать далее »