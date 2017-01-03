Для подготовки к паводку в Новосибирске ввели режим чрезвычайной ситуации

Специальная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности пришла к выводу, что обильные снегопады и угроза подтопления многоквартирных домов являются причинами для введения в городе режима чрезвычайной ситуации. В первую очередь будет убран снег и расчищены ливневые стоки.
Пресс-служба мэрии, ссылаясь на департамент по чрезвычайным ситуациям сообщает, что положение в городе признано критическим, поскольку нарушена нормальная работа систем, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность населения. Существует реальная опасность для жизни и здоровья горожан.
С октября по ноябрь снега в Новосибирске выпало примерно в 1,5–2 раза больше нормы. Это означает, что весной могут быть подтоплены городские многоквартирные дома и частный сектор. С целью осуществления заблаговременной подготовки к паводку, на специальном заседании комиссии по предотвращению чрезвычайных ситуаций было принято решение о введении в городе режима ЧС.
Источник: tass.ru
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