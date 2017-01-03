Пожарные спасли жизнь новосибирцу, уснувшему с непотушенной сигаретой

В воскресенье, 29 января, в Дзержинском районе Новосибирска произошел пожар, виновником которого стал мужчина, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения. Сообщается, что в квартире на втором этаже дома № 16 по улице Адриена Лежена один из жильцов уснул, забыв потушить сигарету. В результате загорелся диван. Пламя начало стремительно распространяться.
К счастью, на место происшествия в кратчайшие сроки прибыли огнеборцы и медики скорой помощи. Чтобы вытащить пострадавшего из охваченной пламенем квартиры, пожарным пришлось ломать дверь.
Помощь мужчине оказали на лестничной площадке первого этажа. По сведениям очевидцев, у него потемнели руки и ноги. Во время оказания помощи рядом с врачом находился один из пожарных, который все время держал в руках кислородную маску.
В настоящее время неосмотрительный хозяин квартиры находится в больницы. Медики диагностировали у него отравление угарным газом средней тяжести. Впрочем, новосибирцы в социальных сетях сочувствуют вовсе не погорельцу, а ни в чем не виновным соседям, которые пострадали из-за его безответственного поведения.
Источник: nsknews.info
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