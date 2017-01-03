Пожарные спасли жизнь новосибирцу, уснувшему с непотушенной сигаретой

В результате пожара на улице Гоголя погибла женщина В многоэтажном доме на улице Гоголя произошел пожар, в результате которого погибла Читать далее »

Новосибирец совершил поджог своей квартиры Житель Новосибирска поджог квартиру своих родителей после ссоры. В результате пожара Читать далее »

Во время пьяного застолья новосибирцу отрезали часть уха В Кировском районе мужчина на спор отрезал часть уха своему гостю. Орудием преступления Читать далее »