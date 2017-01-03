В декретном отпуске жительница Новосибирска занялась распространением наркотиков

В Ленинском районе Новосибирска правоохранители задержали 27-летнюю женщину, подозреваемую в распространении синтетических наркотиков. Задержание произошло во время осуществления закладки наркотического вещества в специально оборудованный тайник.
Во время обыска в квартире подозреваемой обнаружено порядка 300 граммов наркотиков. Сообщается, что хозяйка хранила «товар» в диване. Также из квартиры изъяты упаковочный материал, информационные носители и средства связи.
По версии следствия, женщина закладывала наркотики в тайники для розничных распространителей, а также фасовала и продавала разовые дозы. Проблем с нахождением новых «закладчиков» не возникало, поскольку для этого достаточно было оставлять в социальных сетях объявления о поиске «работников».
Сотрудники полиции выяснили, что противозаконной деятельностью женщина занялась, когда вышла в декретный отпуск по уходу за ребенком. До этого она работала в банке. В настоящее время подозреваемая содержится под стражей. Ведется следствие.
Источник: nsknews.info
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