В декретном отпуске жительница Новосибирска занялась распространением наркотиков

Вчера, 12:29 Оставьте комментарий »
В декретном отпуске жительница Новосибирска занялась распространением наркотиковВ Ленинском районе Новосибирска правоохранители задержали 27-летнюю женщину, подозреваемую в распространении синтетических наркотиков. Задержание произошло во время осуществления закладки наркотического вещества в специально оборудованный тайник.

Во время обыска в квартире подозреваемой обнаружено порядка 300 граммов наркотиков. Сообщается, что хозяйка хранила «товар» в диване. Также из квартиры изъяты упаковочный материал, информационные носители и средства связи.

По версии следствия, женщина закладывала наркотики в тайники для розничных распространителей, а также фасовала и продавала разовые дозы. Проблем с нахождением новых «закладчиков» не возникало, поскольку для этого достаточно было оставлять в социальных сетях объявления о поиске «работников».

Сотрудники полиции выяснили, что противозаконной деятельностью женщина занялась, когда вышла в декретный отпуск по уходу за ребенком. До этого она работала в банке. В настоящее время подозреваемая содержится под стражей. Ведется следствие.

Источник: nsknews.infoскачать dle 10.1русский торрент трекер

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