Один из лучших скрипачей мира сыграет перед новосибирской публикой на скрипке Страдивари

Выдающийся греческий музыкант, один из лучших скрипачей современности Леонидос Кавакос принял приглашение организаторов Трассибирского Арт-фестиваля. Выступление состоится в рамках концерта-закрытия. Организаторы даже приняли решение в связи с очень плотным графиком греческого виртуоза перенести закрытие со 2 на 3 апреля. Естественно, билеты, приобретенные на старую дату будут действительны.
В одной из статей, размещенных в знаменитом английском музыкальном журнале Gramophone говорится, что на сегодняшний день в мире вряд ли найдется хотя бы пять скрипачей, которые могли бы сравниться с Кавакосом. Его вполне уместно сравнивать с великим Паганини.
Художественный руководитель фестиваля, выдающийся российский скрипач Вадим Репин отмечает, что переговоры с Леонидасом Кавакосом велись еще в 2015 года, но тогда поучаствовать в фестивальной программе он не смог. К счастью, на этот раз графики совпали, и всемирно известный виртуоз приедет в Новосибирск.
Кавакос выступит с Новосибирским симфоническим оркестром под управлением Гинтараса Ринкявичуса. В его исполнении прозвучит Скрипичный концерт Брамса. Играть он будет на скрипке, изготовленной в 1724 году самим Антонио Страдивари. Оркестр исполнит сюита из «Спящей красавицы» Чайковского.
Ранее в программе концерта-закрытия было заявлено выступление Вадима Репина. Сам музыкант отметил, что несмотря на перенос даты, оно непременно состоится. Вместе с оркестром он будет исполнять «Вальс-скерцо» и «Размышление» Чайковского. Интересно, что и Репин сейчас играет на скрипке Страдивари. Таким образом, в один вечер публика услышит звучание сразу двух инструментов, изготовленных легендарным мастером.
Судя по данным реализации билетов можно сделать вывод, что по популярности концерт-закрытие занимает второе место. На первом значится выступление маэстро Владимира Спивакова и оркестра «Виртуозы Москвы», с которыми в качестве солиста выступит и Вадим Репин.
Источник: atas.info
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