Один из лучших скрипачей мира сыграет перед новосибирской публикой на скрипке Страдивари

В Новосибирске стартовал Транссибирский арт-фестиваль В Новосибирске открылся второй Транссибирский арт-фестиваль, который соберет более 200 Читать далее »

В Новосибирске стартовал «Транссибирский Арт-Фестиваль» Всемирно известные музыканты выступят для новосибирцев и гостей города в рамках Читать далее »

Легендарный Serj Tankian выступит в Новосибирске Всемирно известный американский музыкант армянского происхождения Serj Tankian выступит Читать далее »