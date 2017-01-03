Один из лучших скрипачей мира сыграет перед новосибирской публикой на скрипке Страдивари

Вчера, 09:09 Оставьте комментарий »
Один из лучших скрипачей мира сыграет перед новосибирской публикой на скрипке СтрадивариВыдающийся греческий музыкант, один из лучших скрипачей современности Леонидос Кавакос принял приглашение организаторов Трассибирского Арт-фестиваля. Выступление состоится в рамках концерта-закрытия. Организаторы даже приняли решение в связи с очень плотным графиком греческого виртуоза перенести закрытие со 2 на 3 апреля. Естественно, билеты, приобретенные на старую дату будут действительны.

В одной из статей, размещенных в знаменитом английском музыкальном журнале Gramophone говорится, что на сегодняшний день в мире вряд ли найдется хотя бы пять скрипачей, которые могли бы сравниться с Кавакосом. Его вполне уместно сравнивать с великим Паганини.

Художественный руководитель фестиваля, выдающийся российский скрипач Вадим Репин отмечает, что переговоры с Леонидасом Кавакосом велись еще в 2015 года, но тогда поучаствовать в фестивальной программе он не смог. К счастью, на этот раз графики совпали, и всемирно известный виртуоз приедет в Новосибирск.

Кавакос выступит с Новосибирским симфоническим оркестром под управлением Гинтараса Ринкявичуса. В его исполнении прозвучит Скрипичный концерт Брамса. Играть он будет на скрипке, изготовленной в 1724 году самим Антонио Страдивари. Оркестр исполнит сюита из «Спящей красавицы» Чайковского.

Ранее в программе концерта-закрытия было заявлено выступление Вадима Репина. Сам музыкант отметил, что несмотря на перенос даты, оно непременно состоится. Вместе с оркестром он будет исполнять «Вальс-скерцо» и «Размышление» Чайковского. Интересно, что и Репин сейчас играет на скрипке Страдивари. Таким образом, в один вечер публика услышит звучание сразу двух инструментов, изготовленных легендарным мастером.

Судя по данным реализации билетов можно сделать вывод, что по популярности концерт-закрытие занимает второе место. На первом значится выступление маэстро Владимира Спивакова и оркестра «Виртуозы Москвы», с которыми в качестве солиста выступит и Вадим Репин.

Источник: atas.infoскачать dle 10.1русский торрент трекер

Новость прочитали 72 раз(a).


Метки текущей записи:

Читайте так же ранее опубликованный новости на эту тему:

Здесь вы можете оставить свой отзыв к новости

Посмотреть последние комментарии    
Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы

Архив

Ресурсы

Читать нас

Связаться с нами

Действия