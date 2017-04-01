В Новосибирске состоится общегородской субботник

С улиц Новосибирска вывезли почти 11 тысяч тонн грязи В Новосибирске полным ходом идет уборка грязи и мусора. Дородные службы работают в Читать далее »

12 октября в Новосибирске пройдет общегородской субботник Осенняя уборка Новосибирска будет проводиться с 7 по 31 октября, а на 12 октября власти Читать далее »

Общегородской субботник стал традиционным для Новосибирска 19 апреля в Новосибирске прошел общегородской санитарный день, в котором по информации Читать далее »