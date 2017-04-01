В Новосибирске состоится общегородской субботник

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал распоряжение о проведении общегородского санитарного дня, который в народе именуют просто субботником. Мероприятие является ежегодным и проводится в апреле. В этом году оно состоится 22 апреля. Принять участие в масштабной уборке улиц приглашаются трудовые коллективы, военнослужащие и простые жители города.
Пресс-служба мэрии сообщает, что в день субботника районные администрации при поддержке департамента культуры, спорта и молодежной политики, а также департамента образования, проведут ряд «уборочных» экологических акций, в которых примут участие образовательные, производственные, общественные, культурные и спортивные организации.
Убирать зимний мусор с улиц по традиции выйдут первые лица города. Примечательно, что общегородской субботник в Новосибирске состоится в день рождения вождя мирового социализма и основателя первого социалистического государства в истории Владимира Ильича Ленина.
Источник: top54.city
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