В Новосибирске состоится общегородской субботник

Вчера, 09:15 Оставьте комментарий »
В Новосибирске состоится общегородской субботникМэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал распоряжение о проведении общегородского санитарного дня, который в народе именуют просто субботником. Мероприятие является ежегодным и проводится в апреле. В этом году оно состоится 22 апреля. Принять участие в масштабной уборке улиц приглашаются трудовые коллективы, военнослужащие и простые жители города.

Пресс-служба мэрии сообщает, что в день субботника районные администрации при поддержке департамента культуры, спорта и молодежной политики, а также департамента образования, проведут ряд «уборочных» экологических акций, в которых примут участие образовательные, производственные, общественные, культурные и спортивные организации.

Убирать зимний мусор с улиц по традиции выйдут первые лица города. Примечательно, что общегородской субботник в Новосибирске состоится в день рождения вождя мирового социализма и основателя первого социалистического государства в истории Владимира Ильича Ленина.

Источник: top54.cityскачать dle 10.1русский торрент трекер

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