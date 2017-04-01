Новосибирские общественники изготовили бюст Сталина

В Новосибирске могут установить памятник Сталину Инициативная группа жителей Новосибирска обратилась в мэрию с предложение об установке Читать далее »

Локоть обещает монумент Пушкину в городе Новосибирский мэр считает, что в областном центре обязательно должен быть установлен Читать далее »

Мэр Новосибирска: городу не нужен памятник Сталину Предложение об установке в Новосибирске памятника Иосифу Сталину было отмечено призом Читать далее »