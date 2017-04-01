Новосибирские общественники изготовили бюст Сталина

Новосибирские общественники за собственные средства изготовили бюст Иосифа Сталина. Композиция отлита из стеклокомпозита, тонированного под темную бронзу. Ее автором стал скульптор Павел Марков. Общая стоимость изготовления бюста составила 200 тысяч рублей.
Глава инициативной группы по установке памятника генералиссимусу Сталину в Новосибирске Алексей Денисюк отмечает, что в ближайшее время общественники планируют заказать постамент из гранита и орден «Победа», который намерены разместить на памятнике.
Напомним, что в сентябре общественные деятели уже обращались в мэрию с предложением разместить памятник Сталину, но получили отказ. Фигурировали такие места как сквер Героев Революции и «Подвигу сибиряков в Великую Отечественную войну 1941 - 1945 гг.», но мэр Анатолий Локоть заявил, что сначала нужно провести опрос общественного мнения по данному поводу.
Мэр считает, что установка памятника Сталину будет неоднозначно воспринята горожанами, потому предложил авторам идеи разместить его на частной территории. Художественный совет Новосибирска также выступил против, однако общественники продолжают настаивать на важности своей инициативы.
Источник: www.interfax-russia.ru