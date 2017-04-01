В Новосибирске годовалый ребенок выжил после падения с восьмого этажа

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В Новосибирске годовалый ребенок выжил после падения с восьмого этажаВ четверг, 20 апреля, в Заельцовском районе произошел жуткий инцидент, который лишь чудом не лишил жизни годовалого ребенка. Во время уборки в квартире на восьмом этаже, родители открыли окно и ненадолго оставили мальчика без присмотра. За это время он успел вылезти на подоконник и вывалиться вниз. Родители немедленно вызвали скорую помощь. Сейчас медики борются за жизнь малыша. Его состояние остается критическим.

СУ СК РФ по Новосибирской области приступило к проверке по факту инцидента. В настоящее время следователи опрашивают очевидцев трагического инцидента и восстанавливают картину происшествия. Вскоре будет принято процессуальное решение.

Следственный комитет напоминает родителям маленьких детей, что в теплое время года, когда окна в квартирах открыты, им нужно быть особенно внимательными. Мебель не стоит ставить близко к подоконнику, а сами окна желательно снабжать специальной защитной сеткой, которая не позволяет ребенку выпасть.

Источник: fedpress.ruскачать dle 10.1русский торрент трекер

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