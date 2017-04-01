Интернет в частный дом - это просто!

Вчера, 16:27 Оставьте комментарий »
Интернет в частный дом - это просто!При возведении частного дома в первую очередь владелец задумывается о проведении основных коммуникаций – электричества, газа и воды. Однако и об информационных технологиях забывать не следует – подключение к мировой паутине стало актуальным для множества людей. К счастью, в наши дни больше нет необходимости в проводном подключении – нанимать бригаду для прокладки витой пары или оптоволокна не придется. Интернет в частный дом - это просто! И под данным тезисом чаще всего понимается беспроводное подключение. Давайте рассмотрим основные его варианты.

Первый и самый простой – через USB-модем сотовой связи. Плюсы очевидны – легкость в настройке и подключении, а также приемлемая ценовая политика. Минусов тоже хватает. Первый и вполне очевидный – низкая пропускная способность канала относительно проводных аналогов. Конечно, на серфинг Сети и просмотр видео на YouTube его хватит, но вот об онлайновых HD-кинотеатрах можно и не мечтать. Да и от географического расположения дома зависит многое – в низине качество сигнала будет хуже по определению. А вот второй минус такого модема для многих станет неприятной новостью. Заключается он в том, что в настоящее время нет адекватного безлимитного тарифа – причем у ВСЕХ операторов сотовой связи. Да, формально на бумаге вы получаете неограниченное ничем количество трафика. Однако стоит вам выработать определенный месячный лимит, как скорость упадет до черепашьей. И сдвигов в этой области пока не предвидится.

Альтернативное решение – подключение по Wi-Fi с заключением договора с одним из провайдеров. Уровень современного оборудования позволяет достигать дальности, измеряемой километрами, особенно с использованием соответствующих антенн и усилителей. И по цене ежемесячного обслуживания выйдет не сильно дороже, чем модем-свисток.

Что касается организации спутникового доступа к Интернету – дорого, причем очень. Как само оборудование, так и стоимость эксплуатации. Возможно, со временем ценник упадет до уровня, доступного простым смертным, но пока данный функционал исключительно для ОЧЕНЬ обеспеченных людей.скачать dle 10.1русский торрент трекер

Новость прочитали 85 раз(a).


Метки текущей записи:

Читайте так же ранее опубликованный новости на эту тему:

Здесь вы можете оставить свой отзыв к новости

Посмотреть последние комментарии    
Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы

Архив

Ресурсы

Читать нас

Связаться с нами

Действия