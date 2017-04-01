При возведении частного дома в первую очередь владелец задумывается о проведении основных коммуникаций – электричества, газа и воды. Однако и об информационных технологиях забывать не следует – подключение к мировой паутине стало актуальным для множества людей. К счастью, в наши дни больше нет необходимости в проводном подключении – нанимать бригаду для прокладки витой пары или оптоволокна не придется. Интернет в частный дом - это просто! И под данным тезисом чаще всего понимается беспроводное подключение. Давайте рассмотрим основные его варианты.
Первый и самый простой – через USB-модем сотовой связи. Плюсы очевидны – легкость в настройке и подключении, а также приемлемая ценовая политика. Минусов тоже хватает. Первый и вполне очевидный – низкая пропускная способность канала относительно проводных аналогов. Конечно, на серфинг Сети и просмотр видео на YouTube его хватит, но вот об онлайновых HD-кинотеатрах можно и не мечтать. Да и от географического расположения дома зависит многое – в низине качество сигнала будет хуже по определению. А вот второй минус такого модема для многих станет неприятной новостью. Заключается он в том, что в настоящее время нет адекватного безлимитного тарифа – причем у ВСЕХ операторов сотовой связи. Да, формально на бумаге вы получаете неограниченное ничем количество трафика. Однако стоит вам выработать определенный месячный лимит, как скорость упадет до черепашьей. И сдвигов в этой области пока не предвидится.
Альтернативное решение – подключение по Wi-Fi с заключением договора с одним из провайдеров. Уровень современного оборудования позволяет достигать дальности, измеряемой километрами, особенно с использованием соответствующих антенн и усилителей. И по цене ежемесячного обслуживания выйдет не сильно дороже, чем модем-свисток.
Что касается организации спутникового доступа к Интернету – дорого, причем очень. Как само оборудование, так и стоимость эксплуатации. Возможно, со временем ценник упадет до уровня, доступного простым смертным, но пока данный функционал исключительно для ОЧЕНЬ обеспеченных людей.