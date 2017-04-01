Полицейские задержали наркокурьера, делавшего закладки на деревьях

Вчера, 15:16 Оставьте комментарий »
Полицейские задержали наркокурьера, делавшего закладки на деревьяхНовосибирские наркополицейские произвели задержание 19-летнего молодого человека, занимавшегося распространением наркотических средств. Наркокурьер делал закладки на деревьях в лесных массивах Новосибирска и Бердска.

Парень, лишь недавно приехавший в Новосибирск, решил подзаработать и принял предложение наркоторговцев. Его задача заключалась в фасовке из оптовых партий гашиша разовых доз и оборудовании специальных закладок для розничных покупателей.

При личном досмотре у него обнаружили два свертка с 5 граммами запрещенных веществ. В процессе обыска в квартире задержанного правоохранители нашли пакет, в котором содержалось 1,4 килограмм синтетических наркотиков и материалы для фасовки. Оптовые партии злоумышленник хранил под раковиной.

Специалисты утверждают, что общая стоимость изъятых запрещенных веществ на черном рынке превышает 1 миллион рублей. В настоящее время наркокурьер пребывает под стражей. Возбуждено уголовное дело. Парню грозит пожизненное заключение.

Источник: www.nsk.kp.ruскачать dle 10.1русский торрент трекер

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