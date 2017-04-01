Волонтеры раздадут новосибирцам георгиевские ленточки

Сегодня, 09:15 Оставьте комментарий »
Волонтеры раздадут новосибирцам георгиевские ленточкиМэрия Новосибирска сообщает, что в преддверии Дня Победы в городе состоится ряд мероприятий в рамках всероссийской акции «Георгиевская ленточка». В частности, городские власти гарантируют, что один из неотъемлемых атрибутов праздника сможет каждый желающий.

В четверг, 27 апреля, раздача георгиевских ленточек будет производиться в Первомайском сквере. Волонтеры начнут работать с 15:00. Здесь также будут функционировать тематические и музыкальные площадки. Организатором данного мероприятия станет комитет по делам молодежи мэрии Новосибирска.

В пятницу, 28 апреля, ленточки будут раздавать на пересечении улиц Восход и Кирова, возле памятника Борису Богаткову. В этот день там состоится торжественное мероприятие, в котором примут участие ветераны, представители мэрии города, учебных заведений и различных молодежных организаций.

Все в тот же день, 28 апреля, георгиевские ленточки можно будет получить еще в двух местах. На площади Ленина (начиная с 14:00) и на площади Калинина (начиная с 15:30).

Источник: life-ik.kgскачать dle 10.1русский торрент трекер

Новость прочитали 2 раз(a).


Метки текущей записи:

Читайте так же ранее опубликованный новости на эту тему:

Здесь вы можете оставить свой отзыв к новости

Посмотреть последние комментарии    
Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы

Архив

Ресурсы

Читать нас

Связаться с нами

Действия