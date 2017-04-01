Волонтеры раздадут новосибирцам георгиевские ленточки

Мэрия Новосибирска сообщает, что в преддверии Дня Победы в городе состоится ряд мероприятий в рамках всероссийской акции «Георгиевская ленточка». В частности, городские власти гарантируют, что один из неотъемлемых атрибутов праздника сможет каждый желающий.
В четверг, 27 апреля, раздача георгиевских ленточек будет производиться в Первомайском сквере. Волонтеры начнут работать с 15:00. Здесь также будут функционировать тематические и музыкальные площадки. Организатором данного мероприятия станет комитет по делам молодежи мэрии Новосибирска.
В пятницу, 28 апреля, ленточки будут раздавать на пересечении улиц Восход и Кирова, возле памятника Борису Богаткову. В этот день там состоится торжественное мероприятие, в котором примут участие ветераны, представители мэрии города, учебных заведений и различных молодежных организаций.
Все в тот же день, 28 апреля, георгиевские ленточки можно будет получить еще в двух местах. На площади Ленина (начиная с 14:00) и на площади Калинина (начиная с 15:30).
Источник: life-ik.kg