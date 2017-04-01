Молодожены из Новосибирска занимались распространением героина

Новосибирские правоохранители задержали с поличным молодую семейную пару, занимавшуюся сбытом наркотиков. По версии следствия, ранее не судимые двадцатилетние супруги приобретали оптовые партии наркотического вещества, после чего фасовали его в медицинские бахилы и продавали розничным покупателям из рук в руки.
Наркополицейские следили за деятельностью преступников и осуществили задержание как раз в тот момент, когда они намеревались забрать очередную крупную партию купленного «товара». У молодого человека при себе был обнаружен герметичный пакет со ста граммами героина. Этого хватит примерно на тысячу разовых доз.
Мерой пресечения для сбытчиков наркотиков избрано содержание под стражей. По факту попытки сбыта наркотических веществ возбуждено уголовное дело. В настоящее время полицейские занимаются выяснением всех нюансов преступной деятельности молодоженов. Каждому из них грозит до 20 лет лишения свободы.
Источник: baikal24.ru
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