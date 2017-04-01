Празднование Первомая в Новосибирске пройдет с размахом

В понедельник, 1 мая, новосибирцев ждет насыщенная праздничная программа. Красный проспект, Октябрьская магистраль, а также улицы Кирова и Ядринцевская станут исключительно пешеходными. Изменения коснутся также схемы движения общественного транспорта. В первой половине для не будут курсировать маршрутные такси под номерами 15, 35, 52, 72, а также автобусы номер 8, 52, 52к.
В 10.20 шествие к памятнику Ленину начнут представители парламентских партий, а уже спустя 40 минут начнется митинг, на который приглашаются все желающие. Совсем скоро в Театральном сквере будет установлена сцена. Концертная программа здесь стартует в 12.00.
Также в полдень стартует молодежное шествие с музыкальным сопровождением и специально подготовленными к празднику автомобилями. Студенты новосибирских вузов пройдут от Дома офицеров до театра оперы и балета.
В 13.00 начнется художественное шествие «Монстрация». В этом году «монстранты» пройдут по Красному проспекту от Дома офицеров до сквера у НГАТОиБ.
С 14.00 до 16.00 на площади Ленина пройдет традиционная первомайская легкоатлетическая эстафета памяти Героя Советского Союза В. А. Подневича.
С 14.30 до 16.00 на ступенях НГАТОиБ состоится праздничный флешмоб «Народный хор». В хоровом исполнении популярных отечественных песен примут участие все желающие. Также в программе значатся выступления детских и профессиональных музыкальных коллективов.
Источник: www.nsk.aif.ru
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