Празднование Первомая в Новосибирске пройдет с размахом

Новосибирск отмечает День Победы 9 мая новосибирцев ожидает насыщенная программа: возложение цветов, молодежные акции Читать далее »

Монстранты отстояли Красный проспект По главной улице с абсурдными лозунгами пройти не так-то просто. Ставшая уже традиционной Читать далее »