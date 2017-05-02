В праздничные выходные трем десяткам дачных участков в Новосибирске грозит подтопление

Верхне-обское Бассейновое управление приняло решение увеличить объемы сброса вод из Новосибирского водохранилища до 4300 метров в секунду. Это означает, что в ближайшее время уровень воды в Оби составит примерно 360 – 365 см. Специалисты объясняют, при этих показателях в городе начинаются первые подтопления дачных участков.
Первыми большую воду встретят участки, расположенные в пойме реки, в садовых обществах «Строймашевец» и «Геолог». Сейчас существует угроза подтопления примерно 30 участков без капительных строений. Пока речь идет исключительно об огородах.
Увеличивать сбросы в Верхне-обском БВУ не планируют до 10 мая, то есть, на протяжении всех праздничных выходных. Никакого резкого подъема уровня воды в этом году не будет.
На сегодня частично подтопленными являются два дачных участка, расположенных в садовом обществе «Геолог», на территории Первомайского района Новосибирска.
Источник: www.nsktv.ru
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