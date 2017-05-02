В праздничные выходные трем десяткам дачных участков в Новосибирске грозит подтопление

В Новосибирске не осталось затопленных дачных участков С подтопленных дачных участков на территории Первомайского и Советского районов Читать далее »

В Новосибирске продолжается вторая волна паводка Из-за таяния алтайских ледников и обильных осадков Новосибирская ГЭС вынуждена Читать далее »