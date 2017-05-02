Анатолий Локоть назначил бывшего легкоатлета главой комитета по рекламе

Мэр Анатолий Локоть назначил руководителем комитета по рекламе и информации мэрии Новосибирска члена КПРФ Дмитрия Лобыню. Коллективу чиновник был представлен утром, 5 мая, во время аппаратного совещания. В этот же день он приступил к исполнению своих обязанностей.
Напомним, что кресло главы комитета на протяжении четырех лет занимал Сергей Мурзинцев. Распоряжение о его отставке было подписано мэром 12 апреля. Чиновник сам попросил освободить его от занимаемой должности.
Дмитрий Лобыня родился в 1980 году в городе Северск. Получил два высших образования по специальностям «юриспруденция» и «физическая культура и спорт». В период с 2004 по 2010 год служил в вооруженных силах РФ.
36-летний Лобыня известен в городе как успешный спортсмен, бизнесмен и политический деятель. Ранее он входил в состав легкоатлетической сборной России и становился чемпионом страны по толканию ядра. Был главой нескольких коммерческих организаций. С 2014 года руководил компанией ООО «ДА Девелопмент».
Политическая карьера Дмитрия Лобыни началась в 2010 году. С тех пор он несколько раз участвовал в выборах в горсовет и областное Заксобрание. На сегодня он является главой Депутатского центра КПРФ Октябрьского района Новосибирска.
Источник: nsknews.info
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