В Новосибирске бездомный мужчина обокрал парикмахерскую

В Новосибирске задержали бездомного, укравшего полмиллиона рублей Кража была совершена еще в июле прошлого года, однако задержать человека, который ее Читать далее »

Новосибирский бизнесмен хотел ослепить своего кредитора Бизнесмен, который не смог вернуть 18 миллионов рублей и решил изувечить своего Читать далее »