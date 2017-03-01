В Новосибирске бездомный мужчина обокрал парикмахерскую

Сегодня, 12:24 Оставьте комментарий »
В Новосибирске бездомный мужчина обокрал парикмахерскуюНовосибирские правоохранители задержали подозреваемого в похищении приборов из парикмахерской. Преступление было совершено в ночь с 24 на 25 февраля в Первомайском районе города. Злоумышленник проник в подвал дома, проломил стену и вошел в салон красоты, откуда похитил машинки для стрижки и фены. Общая сумма ущерба превысила 12 тысяч рублей.

Владельцы заведения обратились в полицию, после чего начались оперативно-розыскные мероприятия. Спустя несколько дней полицейские задержали 41-летнего мужчину без определенного места жительства, который ранее в поле зрения органов правопорядка не попадал. Похищенное имущество изъято лишь частично. Остальное, скорее всего, продано.

В настоящее время бездомный подозреваемый находится под стражей и ожидает решения суда, который должен избрать меру пресечения. Против него возбуждено уголовное дело по статье по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Ведется следствие.

Источник: nsknews.infoскачать dle 10.1русский торрент трекер

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