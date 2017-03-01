Строительство четвертого моста в Новосибирске может быть профинансировано из средств системы «Платон».

Во время встречи с депутатами Госдумы, состоявшейся 14 марта, глава Росавтодора Роман Старовойт назвал Четвертый мост в Новосибирске в числе девяти приоритетных дорожных проектов, деньги на реализацию которых планируется выделить из системы «Платон».
В ведомстве уточнили, что на реализацию трех крупных региональных проектов предусмотрено 55 млрд рублей. Помимо четвертого моста через Обь в Новосибирске, названы также восточный обход Перми и транспортных обход Хабаровска.
Четвертый мост через Обь уже давно входит в число проектов, которые претендуют на федеральный грант. Ранее губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий заявлял, что заседание правительственной комиссии по этому вопросу должно состояться в начале 2017 года.
Эксперты отмечают, что для строительства четвертого моста в Новосибирске понадобится 49,5 млрд рублей. Областные власти рассчитывают, что 23,4 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета, 4 млрд – из областного, а 20,2 млрд рублей выделит частный инвестор.
Предположительно, инвестиционный договор будет рассчитан на 25 лет. Стоимость проезда по мосту будет платной. Для легковых автомобилей она может стоить 150 рублей, а для грузовых – 700 рублей.
Источник: news.ngs.ru