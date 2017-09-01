Физический выделенный сервер в России

Сегодня, 08:21 Оставьте комментарий »
Современный российский сервис выделенных серверов.

Физический выделенный сервер в РоссииВ настоящее время среди промышленных предприятий все более популярной становится идея выделенных серверов. Давайте в начале разберемся что такое выделенный сервер, а затем посмотрим какую пользу отдельному предприятию принесет его аренда. Выделенный сервер — это физический компьютер, расположенный в Дата центре интернет провайдера, но права на полное дистанционное управление им передаются арендатору.

Он может делать с ним что угодно, начиная с установки собственной операционной системы и заканчивая наладкой базы данных под свои определенные цели. Такую услугу предоставляют различные интернет провайдеры, как за рубежом, так и в нашей стране. Почему интересен именно физический выделенный сервер в России? Хотя по некоторым техническим характеристикам такие сервера могут уступать немецким и особенно американским серверам, но существует два фактора, которые говорят в пользу российского выделенного сервера.

Это, первое, стоимость аренды такого сервера иногда в разы меньше. И, второе, в связи с изменчивой политикой западных и прозападных стран, которые постоянно придумывают новые санкции, иметь сервер на родине намного безопаснее. Кто может предоставлять такие услуги. Стоит обратить внимание на интернет провайдера, имеющего название FirstDEDIC и находящегося по адресу https://1dedic.ru/.

Если перейти на главную страницу сайта, то можно легко найти онлайн конструктор физического выделенного сервера. Выбрав необходимые параметры компьютера и нажав на клавишу заказать, клиент получает полностью работоспособный выделенный сервер. Также на этой странице ведется распродажа готовых, сконфигурированных выделенных серверов предназначенных для решения различных задач.скачать dle 10.1русский торрент трекер

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