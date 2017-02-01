Протезирование зубов на имплантах



В основе данного метода лежат инновационные технологии и материалы, которые вкупе с квалификацией и опытом врачей способны создать красивую улыбку. Данная процедура выполняется в несколько этапов:1. Установка импланта, который представляет собой титановый винт, в костную ткань челюсти.2. Установка абатмента, который выполняет функцию связующего элемента между имплантом и зубным протезом. Он зачастую изготавливается из керамики или титанового сплава.3. Установка зубного протеза. Современная стоматология предлагает несколько способов восстановить отсутствующие зубы. Первый из них предполагает использование несъемных мостовидных протезов и коронок на имплантах, что целесообразно в тех случаях, когда у пациента отсутствует один или несколько зубов. Если же зубов нет вообще, производится установка съемных пластиночных протезов с опорой на импланты. Зубной имплант выполняет все функции корня зуба и передает жевательную нагрузку с коронки на челюстную кость. Это обеспечивает поддержание жизнедеятельности челюстной кости и предотвращает ее атрофию.

Преимущества протезирования на имплантахОсновными преимуществами данного метода восстановления зубов являются:

• Натуральный внешний вид коронок, устанавливаемых на импланты, их полная идентичность настоящим зубам

• Качественно зафиксированные на имплантах коронки не приносят пациенту никакого дискомфорта и ощущаются им, как натуральные зубы

• Процедура не требует обточки соседних зубов

• Наличие имплантов предотвращает потерю костной ткани в местах отсутствующих зубов

• При необходимости замены коронок, производится смена абатментов, а импланты не затрагиваются

Установка зубных имплантов – трудоемкая процедура, которая требует высокой квалификации и опыта стоматолога. Специалисты клиники «Ласка» обеспечивают эффективный и долговечный результат своей работы. Ценовая политика клиники довольно демократичная, а система скидок и акций позволяет еще больше сэкономить средства. С расценками на стоматологические услуги можно ознакомиться на сайте http://pslaska.kiev.ua/protezirovanie-na-implantax/, где также представлены примеры работы по данной технологии. В стоматологической клинике «Ласка» можно получить бесплатную консультацию специалистов и индивидуально определить наиболее приемлемый способ лечения зубов.