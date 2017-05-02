Основные выгоды срочного займа

зарегистрироваться;

указать карту, счет или номер кошелка для перевода;

заполнить идентификационные данные;

ввести код из смс.

Когда Вы голодны и срочно хотите поесть, то идете в Макдоналдс или за шаурмой в недорогое кафе. В нашем случае банк – это дорогой ресторан, где долго «готовят» большие кредиты. Быстрые же деньги предлагаются в МФО вроде онлайн-сервиса zaymograd.ru, где выдают срочный займ без паспорта и поручителей. Для получения финансовой помощи потребуется:

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Преимущества оформления займа в интернете

Не надо тратить деньги и время на проезд до места дислокации фирмы. Можно выбрать удобный способ получения средств. Сегодня многие предпочитают получать и оперировать финансами посредством электронных кошельков, которые в меньшей степени контролирую налоговые органы. При этом платежные системы Яндекс и Киви позволяют оплачивать ЖКХ, покупки в интернете и переводить деньги родным.

Важно, что ориентированные на работу в интернете микрофинансовые организации организуют при работе с клиентами лучший сервис в режиме онлайн, чем банки.

Финансовая выгода

Займоград решает мгновенно вопросы по продлению сроков займа без ущерба для кредитной истории, а также позволяет производить досрочные платежи для уменьшения суммы платежей по процентам. Изначально предлагается выгодная ставка, прописанная в условиях договора. Процент за услуги организации покрывает возможные риски и позволяет оформлять займы с минимумом документов.

Прозрачность сделки можно оценить мгновенно! Сразу переходите к калькулятору, который быстро рассчитает точную сумму к возврату, исходя из заданного количества дней и размера занимаемых средств. Вы же знаете, когда получите зарплату, сколько денег надо на покупку обуви, одежды или оплату другого долга. Сохраните свой кредитный рейтинг, оплатив очередной платеж крупному банку за счет займа. При этом последний еще и поднимет Ваш рейтинг! Чем он выше, тем на более хороших условиях Вы получите в дальнейшем средства на приобретение квартиры или машины. Будьте финансово эрудированы, чтобы экономить и извлекать выгоду из любой жизненной ситуации!