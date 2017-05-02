В каких тонах оформить кухню

Выбор стиля дизайна интерьера кухни, конечно же, зависит от предпочтений членов семьи. А вот при подборе цветовой гаммы следует быть особо внимательными. И если вы не можете определиться с предпочтительными тонами, то обратите внимание на рекомендации звёзд. И тогда среди цветовой гаммы, подходящей для того или иного знака зодиака, вы гарантированно найдёте идеальный для всей семьи вариант.

Овны

У многих представителей данного знака зодиака достаточно агрессивный характер. Поэтому возбуждающих их нервную систему тонов, особенно красного цвета, следует избегать. Отдавайте предпочтение солнечным оттенкам жёлтого и оранжевого, которые помогают расслабиться и действуют успокаивающе.

Тельцы и Рыбы

Обаятельным Тельцам и во многом идеализирующим себя Рыбам замечательно подойдёт кухня в зеленых тонах. Свежие оттенки зелёного, мятного, цвета морской волны и пр., будут действовать на представителей данного знака ободряюще, подарят заряд бодрости и станут мотиватором к действию.

Близнецы

Этому воздушному знаку характерны оптимизм и непостоянность. Именно поэтому их кухонное помещение должно быть неординарным, оснащённым по последнему слову техники. Также обязательно наличие здесь телевизора. Что же касается цветового оформления, отдавайте предпочтение сиреневым и фиолетовым тонам. Вы сможете увидеть и понять, как красиво может выглядеть кухня в сиреневых тонах https://kuhni-mamindom.ru/o-nas/articles/sirenevaya-kuxnya.html.

Рак и Весы

Спокойные, чувствительные и достаточно ранимые Раки не любят никакой агрессивности. Для них лучшим выбором станет кухня нейтральных цветов и пастельных оттенков. Наиболее удачный выбор – это преобладание белоснежных элементов.

Лев и Скорпион

С точностью до наоборот обстоят дела у представителей этих знаков зодиака. Львы любят богатство и роскошь. Их кухня – это преобладание красных оттенков, оранжевого и золотого цветов. Ну а для сексуальных Скорпионов очень важно преобладание в интерьере именно красных тонов. А какими цветами их разбавлять, особой роли не играет.

Дева и Стрелец

Для нежных Дев и миролюбивых Стрельцов замечательно подходят кухни в голубых и синих тонах. Все оттенки небесной лазури помогают им раскрыться, почувствовать себя радостными и свободными. А вот насыщенных розовых тонов лучше избегать даже в деталях.

Козерог

Сдержанным Козерогам следует отдавать предпочтение приглушённым тёмным цветам. Для их кухни прекрасно подойдут шоколадные и ореховые оттенки, цвет тёмного дерева и т.п. В качестве же ярких акцентов можно использовать оттенок горького шоколада или даже чёрный цвет.

Водолей

Представители этого воздушного знака уравновешенны и даже чуточку меланхоличны, зачастую им характерна неуверенность в собственных силах. Преобладание в интерьере кухни светлых и серебристых оттенков поможет им воспрять духом, приобрести недостающую уверенность в себе и стать более решительным в любых делах.