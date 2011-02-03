Несколько лет назад в нашей стране буквально, как грибы, начали расти специальные парикмахерские для мужчин или, как их сегодня можно называть, барбершопы. Подобные заведения активно появлялись и в мелких, и в крупных городах страны и это привело к перенасыщению рынка и возникновению громадной конкуренции в отрасли.

У вас также имеется своя мужская парикмахерская, и вы не знаете, что предпринять, чтобы удержать свое заведение «на плаву»? Во-первых, вам нужно расширить ассортимент предоставляемых услуг и, к примеру, пригласить в свое заведение не только парикмахера, но еще и брадобрея. Во-вторых, вам стоит внимательно следить за уровнем мастерства своих сотрудников и делать все для того, чтобы повысить его. Ну и, в-третьих, вам ни в коем случае не нужно игнорировать достижения современного прогресса. Уже давно созданы и уже давно доказывают свою высокую эффективность специальные CRM для мужских парикмахерских. И об одной из таких систем, созданной компанией «YСlients», мы как раз и спешим рассказать вам ниже.

Первое, что даст вам и вашему мужскому салону упомянутая выше система –форма записи. Эта форма может быть размещена на интернет-сайте вашего заведения. Она же может расположиться и на страничке вашего барбершопа в социальной сети, и даже в не одной. Поскольку мужчины не любят долгие звонки и переговоры, подобная удобная форма записи (записаться к мастеру можно будет буквально парой кликов) существенно повысит клиентопоток в ваше заведение.

Кстати, та самая форма, о которой мы уже говорили выше, поможет клиентам вашего салона не только записываться на прием к тому или иному мастеру. Она позволит еще и отменять, переносить свой визит. Это значит, что число неявок гостей в ваш салон существенно уменьшится. Ну и, конечно же, это уменьшит издержки, повысит прибыль.

На сайте располагается не только форма. Тут же разместится и удобный журнал занятости мастеров. Ваши гости смогут использовать его, чтобы выбрать наиболее подходящее время для визита. Вы же, глядя на журнал, сможете делать выводы о загруженности и, напротив, не загруженности отдельных ваших мастеров. Если тенденция по загруженности/не загруженности не будет меняться со временем, то вы сможете без жалости расставаться с менее работоспособными мастерами и нанимать более перспективных, умелых, «прибыльных» сотрудников.

И это, кстати, только некоторые, но далеко не все возможности, которые даст вам и вашему салону особенное программное обеспечение от «YСlients».