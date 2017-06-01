Нужно ли ухаживать за гранитными поверхностями

Многие из нас уже успели оценить преимущества использования натурального камня в декоре интерьера помещения. Он не просто смотрится роскошно, но еще и невероятно удобен в эксплуатации, не говоря уже о прочности и максимальной износостойкости изделий из него. Именно поэтому большинство современных хозяек отдают предпочтение столешницам из гранита, наиболее актуален натуральный камень как раз на кухне.

При правильном и своевременном уходе гранитовая поверхность прослужит вам верой и правдой не один десяток лет, полностью окупив себя в сотни, а то и тысячи раз. Несмотря на то что натуральный камень невероятно прочный, его сложно сколоть, поцарапать или повредить иным способом, за ним все же требуется некоторый, пусть и минимальный уход. Большинство из нас для протирания поверхности из гранита используют обычные моющие средства, доступные к покупке в любом ближайшем магазине. Это первая и основная ошибка любого владельца изделий из натурального камня. На самом деле существуют специальные ухаживающие спреи, крема и моющие, предназначенные именно для ухода за поверхностью из гранита. Гораздо практичнее и целесообразнее использовать их, они продлят срок службы изделия и сохранят его практически в первозданном виде на долгие годы. Реставрировать столешницу из гранита придется не ранее, чем через 50 лет, поэтому на ухаживающих средствах экономить не стоит.

Никогда не забывайте о полировке столешниц из натурального камня, она жизненно необходима для поддержания цвета изделия, его блеска и чистого внешнего вида. В составе полироли может быть не только воск, но и силикон, выбирайте подходящий вариант, исходя из личных предпочтений и финансовых возможностей. Даже если натуральный камень потускнел, полироль с легкостью восстановит цвет гранита, сохранив даже самые маленькие прожилки и вкрапления на его поверхности. Обязательно купите отдельное мыло для гранита, при регулярном использовании оно создаст на столешнице невидимую глазу тонкую защитную пленку, грязь и пыль не будут липнуть к поверхности, она станет значительно чище и приятнее на ощупь. Особое внимание уделяйте металлическим изделиям и фурнитуре, которые могут соприкасаться с натуральным камнем. Гранит подвержен возникновению и распространению ржавчины, наша задача состоит в том, чтобы не допустить подобной ситуации.

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