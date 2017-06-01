Рапсовый стол: достоинства использования

Вчера, 13:41

Рапс – это растение, произрастающее на территории Украины уже много тысяч лет. А собирать урожай данной растительной культуры можно 2 раза в год. Что же поможет в максимальной эффективности данного процесса? Давайте разбираться.

Рапсовый стол – эффективность сборки урожая

Главная задача любого фермера или организации, занимающейся выращиванием рапса, - это максимально бережная и эффективная сборка урожая. И именно такое приспособление, как рапсовый стол, помогает добиться поставленных целей. Благодаря конструктивным особенностям внедрение данного оборудования обладает следующими ключевыми достоинствами.

  1. Расширение зоны жатки.
  2. Отсутствие вибрации во время работы.
  3. Надёжность, износостойкость, функциональность и долговечность приспособления.
  4. Лёгкость монтажа, не требующего разборки жатки.
  5. Агрегация с комбайнами практически любого производства.

Именно эти достоинства и обуславливают достижения максимально быстрой и бережной сборки урожая.

Где купить

В настоящее время множество торговых компаний предлагает рапсовые столы зарубежного производства, позиционируя их, как качественное и эффективное оборудование. Всё это так, но у продукции зарубежных производителей есть общий и существенный недостаток – это высокая стоимость. Такое оборудование требует единовременного вложения весомых финансовых средств, а значит, увеличиваются и сроки его окупаемости. Не слишком выгодно, не так ли?

Но выход есть, вы можете купить приспособление для рапса от украинского производителя. По своим качественным характеристикам отечественное оборудование ни в чём не уступает продукции зарубежного производства. Оно обладает всеми описанными в предыдущем разделе достоинствами. Но вот стоимость его намного дешевле. Данный момент обусловлен несколькими факторами.

  1. Использование отечественных материалов для производства.
  2. Отсутствие затрат, связанных с длительной транспортировкой оборудования.
  3. Отсутствие необходимости оформления таможенных документов и связанных с данным моментом затрат.
  4. Отсутствие в составе себестоимости приспособлений очень высокой для наших соотечественников оплаты труда зарубежных специалистов.
  5. Отсутствие множественной цепочки посредников.

Всё это в совокупности приводит к значительному снижению себестоимости приспособлений для сборки рапса отечественного производства. Для украинцев, занимающихся сельским хозяйством, отечественные рапсовые столы – это качественное оборудование по максимально доступной цене.

скачать dle 10.1русский торрент трекер

Новость прочитали 74 раз(a).


Метки текущей записи:

Читайте так же ранее опубликованный новости на эту тему:

Здесь вы можете оставить свой отзыв к новости

Посмотреть последние комментарии    
Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы

Архив

Ресурсы

Читать нас

Связаться с нами

Действия