Рапсовый стол: достоинства использования

Рапс – это растение, произрастающее на территории Украины уже много тысяч лет. А собирать урожай данной растительной культуры можно 2 раза в год. Что же поможет в максимальной эффективности данного процесса? Давайте разбираться.
Рапсовый стол – эффективность сборки урожая
Главная задача любого фермера или организации, занимающейся выращиванием рапса, - это максимально бережная и эффективная сборка урожая. И именно такое приспособление, как
- Расширение зоны жатки.
- Отсутствие вибрации во время работы.
- Надёжность, износостойкость, функциональность и долговечность приспособления.
- Лёгкость монтажа, не требующего разборки жатки.
- Агрегация с комбайнами практически любого производства.
Именно эти достоинства и обуславливают достижения максимально быстрой и бережной сборки урожая.
Где купить
В настоящее время множество торговых компаний предлагает рапсовые столы зарубежного производства, позиционируя их, как качественное и эффективное оборудование. Всё это так, но у продукции зарубежных производителей есть общий и существенный недостаток – это высокая стоимость. Такое оборудование требует единовременного вложения весомых финансовых средств, а значит, увеличиваются и сроки его окупаемости. Не слишком выгодно, не так ли?
Но выход есть, вы можете купить
- Использование отечественных материалов для производства.
- Отсутствие затрат, связанных с длительной транспортировкой оборудования.
- Отсутствие необходимости оформления таможенных документов и связанных с данным моментом затрат.
- Отсутствие в составе себестоимости приспособлений очень высокой для наших соотечественников оплаты труда зарубежных специалистов.
- Отсутствие множественной цепочки посредников.
Всё это в совокупности приводит к значительному снижению себестоимости приспособлений для сборки рапса отечественного производства. Для украинцев, занимающихся сельским хозяйством, отечественные рапсовые столы – это качественное оборудование по максимально доступной цене.