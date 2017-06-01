Рапсовый стол: достоинства использования

Рапс – это растение, произрастающее на территории Украины уже много тысяч лет. А собирать урожай данной растительной культуры можно 2 раза в год. Что же поможет в максимальной эффективности данного процесса? Давайте разбираться.

Рапсовый стол – эффективность сборки урожая

Главная задача любого фермера или организации, занимающейся выращиванием рапса, - это максимально бережная и эффективная сборка урожая. И именно такое приспособление, как рапсовый стол , помогает добиться поставленных целей. Благодаря конструктивным особенностям внедрение данного оборудования обладает следующими ключевыми достоинствами.

Расширение зоны жатки. Отсутствие вибрации во время работы. Надёжность, износостойкость, функциональность и долговечность приспособления. Лёгкость монтажа, не требующего разборки жатки. Агрегация с комбайнами практически любого производства.

Именно эти достоинства и обуславливают достижения максимально быстрой и бережной сборки урожая.

Где купить

В настоящее время множество торговых компаний предлагает рапсовые столы зарубежного производства, позиционируя их, как качественное и эффективное оборудование. Всё это так, но у продукции зарубежных производителей есть общий и существенный недостаток – это высокая стоимость. Такое оборудование требует единовременного вложения весомых финансовых средств, а значит, увеличиваются и сроки его окупаемости. Не слишком выгодно, не так ли?

Но выход есть, вы можете купить приспособление для рапса от украинского производителя. По своим качественным характеристикам отечественное оборудование ни в чём не уступает продукции зарубежного производства. Оно обладает всеми описанными в предыдущем разделе достоинствами. Но вот стоимость его намного дешевле. Данный момент обусловлен несколькими факторами.

Использование отечественных материалов для производства. Отсутствие затрат, связанных с длительной транспортировкой оборудования. Отсутствие необходимости оформления таможенных документов и связанных с данным моментом затрат. Отсутствие в составе себестоимости приспособлений очень высокой для наших соотечественников оплаты труда зарубежных специалистов. Отсутствие множественной цепочки посредников.

Всё это в совокупности приводит к значительному снижению себестоимости приспособлений для сборки рапса отечественного производства. Для украинцев, занимающихся сельским хозяйством, отечественные рапсовые столы – это качественное оборудование по максимально доступной цене.