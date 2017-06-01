Оффшоры в современном мире бизнеса

Оффшор территориально находиться может в другой стране, где налоги составляют небольшой процент или же абсолютно отсутствуют. В некоторых странах платится фиксированная денежная сумма – пошлина, которая никак не меняется при каких-либо финансовых операциях, повышении или понижении прибыльности предприятия.

Содержание предприятия в виде оффшора очень выгодно непосредственно для его владельца. Прежде всего, это обеспечивает экономию денежных средств. Если в Украине и России налог на прибыль составляет 18-20%, то в оффшорных государствах такие налоги в два раза ниже, а то и вовсе отсутствуют.

Кроме того, оффшоры создаются при полной конфиденциальности своего владельца. Ещё одной немаловажной деталью является то, что зарегистрировать подобную компанию не составит труда, поскольку сами оффшорные государства заинтересованы в привлечении как можно большего количества предпринимателей. Такие тёплые страны, как Кипр, Бермудские острова, Гибралтар готовы предоставить оптимально выгодные условия ведения финансовых дел иностранному предпринимателю.

Процедура регистрации компании

Человек, который решил зарегистрировать или купить уже готовую оффшорную фирму, может рассчитывать на быстрое решение вопроса. Для приобретения готовой оффшорной фирмы ему необходимо:

при регистрации заплатить пошлину, фиксированную сумму, которая взносится ежегодно во время последующей перерегистрации фирмы;

создать секретарское бюро, которое выступит учредителем, скрывая истинного владельца;

подготовить помещение для сотрудников в зоне регистрации предприятия.

Можно избежать данных процедур, обратившись в фирму, которая продаёт уже готовые оффшорные предприятия. В среднем цена за подобные услуги достигает 10-ти тысяч долларов. Если бизнесмен решил самостоятельно зарегистрировать фирму, это займёт более 20-ти дней, а с помощью фирмы, предоставляющей подобные услуги, от одной до трёх недель.

Что касается ограничений, то оффшорным фирмам, как правило, запрещается вести бизнес на территории страны, в которой они зарегистрированы.

На сегодняшний день, особенно учитывая нестабильную экономическую ситуацию во многих странах СНГ, не только представители власти, но и каждый обеспеченный бизнесмен, как среднего, так и малого бизнеса, получит весомые преимущества с возможностью открыть оффшорное предприятие. Это позволит ему экономить свои средства на государственных налогах, а также избегать рейдерских захватов. Заказать оформление регистрации оффшорного предприятия можно тут. Оффшоры в основном имеют одинаковую форму и порядок регистрации, исключение составляет процесс оформления в отдельных странах, в том числе и в Республике Кипр.