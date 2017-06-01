Какие вещи должны быть в гардеробе каждой девушки

Каким бы ни был ваш стиль, некоторые элементы одежды достаточно универсальны, чтобы иметь право присутствовать в каждом шкафу. Базовые вещи отлично сочетаются друг с другом, и многие даже строят свой стиль исключительно из простой одежды, создавая минималистичный образ.

Это самые простые футболки черного и белого цвета. Здесь важно правильно выбрать крой и форму выреза. Футболка может быть облегающей или немного свободной, но она не должна висеть. С такой вещью можно сочетать и джинсы, создавая повседневный образ, и юбку, которая придаст романтики, и классические штаны.

Конечно, куда без них. Лучше обзавестись двумя парами светлого и темного оттенков. Главное, чтобы джинсы идеально на вас сидели и были максимально простыми. Это может быть и прямой, и зауженный крой, только не выбирайте рваные или потертые модели. Стоковая одежда - вариант, на который стоит обратить внимание при создании базового гардероба. Джинсы, особенно высокого качества, не самая дешевая вещь. В интернет-магазине “Сток-Днепр” вы найдете качественную фирменную одежду по невероятно низким ценам.

Кожаная куртка

Появившись на свет в качестве рокерского и байкерского атрибута, кожаная косуха стала незаменимой вещью в гардеробе современной девушки. Она отлично сочетается и с кроссовками, и с элегантными лодочками.

Кроссовки

К слову, о них. Хорошие, качественные и удобные кроссовки полюбились всем модникам и модницам. А спортивные бренды с радостью подхватили эту тенденцию и стали прорабатывать не только эргономические качества товара, но и его внешний вид. Благодаря этому, на сегодняшний день мы имеем огромный ассортимент кроссовок на любой вкус и цвет.

Простое платье

Такое, чтобы его можно было надеть, не задумываясь об уместности этого платья, подборе аксессуаров и прочей ерунде. Это может быть платье-майка, платье-рубашка или стандартный А-силуэт.

Яркая сумка

Обязательно высокого качества. Она может быть любого цвета и формы, главное, чтобы сумка подходила под максимальное количество образов. Отлично здесь подходят сумки-трансформеры, которые можно превратить как в сумку классического вида, так и в небольшой рюкзак.

Желательно бежевого цвета. Они подойдут под любой наряд, придадут женственности и удлинят зрительно ноги. Не стремитесь к высокому каблуку, туфли должны быть в первую очередь удобными.