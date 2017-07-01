Экология офиса

Экономия ресурсов

И если дома уже многие стали задумываться о том, какой экологический след они оставляют, и как влияют на окружающий мир, то на работе к этому приходят лишь единицы. А негативное влияние, которое современные компании оказывают природе, колоссально. Что же можно сделать?

Речь идет, прежде всего, о привычных каждому бытовых расходах:

электроэнергии;

воде;

отоплении.

Первым делом нужно заменить все лампочки накаливания (если они еще остались) на энергосберегающие лампы. Это, кстати, создаст неплохую экономию средств. Некоторые компании решают установить датчики движения везде, даже в кабинетах, но нужно выбирать очень чувствительные приборы, которые реагируют даже на слабое движение, иначе сотрудникам придется сидеть в темноте или постоянно махать руками, чтобы зажечь свет. Но вот где точно стоит поставить датчики, так это в туалете и в коридоре. Там всегда забывают выключать свет, и он бессмысленно освещает пустоту. Все, кроме серверной можно обесточивать на ночь.

Хорошим решением будет замена кранов на модели, реагирующие на движение, а также установка экономного распылителя воды. Это позволит при меньших тратах получать по ощущениям тот же напор. Если в офисе есть кухня, стоит купить туда посудомоечную машину. Запускать ее можно один раз в день (например, вечером), это очень экономит воду.

Современные системы управления позволяют автоматически переводить батареи в ночной режим работы: они меньше греют. Только нужно установить настройки так, чтобы помещение начинало прогреваться хотя бы за пару часов до того, как придут сотрудники.

Разумный подход к бумаге

По данным исследований, среднестатистический офис за год уничтожает целое дерево. Только за счет использования бумаги!

Если вы сократите потребление бумаги в два раза, то за пару лет сможете сохранить одно дерево — неплохой результат. Для того, чтобы его достичь, нужно придерживаться нескольких правил:

не распечатывайте документы, не глядя — сначала убедитесь на экране, что с ними все в порядке;

используйте для черновиков обе стороны листа;

постарайтесь ответственно относиться к бумагам, не теряйте их, чтобы потом не распечатывать заново;

сдавайте макулатуру в переработку.

Если речь идет о листах, не содержащих важную информацию, то подойдет любой тип переработки. Но где уничтожить документы, в которых могут быть конфиденциальные данные? Существуют профессиональные службы, избавляющие вас от ненужных бумаг. По сути процедура представляет собой все ту же переработку, но только проводится она за закрытыми дверьми и индивидуально для заказчика.