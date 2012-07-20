Как правильно выбрать мангал для дома и дачи

В этой статье рассматриваются рекомендации по выбору мангала, который станет незаменимым помощником в приготовлении разных блюд на шампуре или решетке.

Мангал – железный прямоугольный ящик, который имеет по бокам отверстия для лучшего горения дров и прогревания металла, на дно мангала кладутся дрова определенного размера. Определенных стандартов в изготовлении мангала нет, поэтому его можно заказать любой формы и любого материла, а можно просто приобрести готовый в магазинах (например в интернет-магазине Купикондер https://kupikonder.ru ).

Общие рекомендации при выборе мангала:

В первую очередь стоит определиться с местом установки. Существует два вида конструкции – переносной и стационарный. Переносный удобен тем, что он уже практически готов к использованию, остается только закрепить его детали, его можно переносить с места на место, он легче по весу, нежели стационарный. Стационарный не предназначен для перемещения по участку, дачи, например. Если установить стационарный мангал, то в определенном месте, поскольку он, как правило, больших размеров, изготавливаются совершенно с разных материалов, например, чугун, кирпич, поэтому так важно определить место установки, ведь мангал можно подобрать под интерьер участка.

Выбор материала – так же имеет значение, ведь ему придется нагреваться до 750-800 градусов тепла, поэтому металл должен быть жаростойким. При выборе мангала из нержавеющей стали следует обратить внимание на толщину стенок, ведь при нагревании тонкие стенки могут просто напросто деформироваться. Рекомендовано приобретать конструкцию толщиной стенок в 3 мм. Глубина – он не должен быть не мелким не глубоким, оптимальный размер – 20 см. Длина выбирается с расчета на какое количество людей рассчитано меню, приготовленное на мангале, а ширина – около 30 см. Не рекомендуется покупать мангалы, у которых присутствуют элементы декора или сам мангал с покраской, со временем это может быть небезопасно при приготовлении пищи. Принимая во внимания выше перечисленные рекомендации, можно приобрести хороший мангал, который будет радовать своих владельцев вкусно приготовленными блюдами. Главное помнить, что правильно выбранный материал и размер мангала – это залог вкусной, а главное полезной пищи.

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