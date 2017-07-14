Инструментальные тележки и тумбы для комфортной организации работы

Тележки и тумбы обеспечивают комфортные условия работы в автосервисе, мастерской, промышленном или производственном предприятии. Они упрощают работу мастера независимо от его специализации за счет обеспечения быстрого доступа к различному инструменту. С помощью правильно подобранного оснащения можно увеличить производительность труда, повысить эффективность все процессов.

Инструментальные тележки: специфика

Их покупают не только для оснащения рабочих мест специалистов, но и домашние мастера для оборудования подсобного помещения или гаража. Металлические инструментальные тележки для автосервиса обязательно имеют ручку для удобства использования и два дополнительных колеса для фиксации на месте.

Такая мебель может быть:

Открытой. Закрытой.

Первый вид отличается своей универсальностью, большим количеством разновидностей. Открытые тележки имеют небольшой вес, а оптимальные размеры позволяют размещать разный слесарный инструмент. На некоторых моделях есть специальный резиновый коврик, который предотвращает скольжение инструментов по поверхности.

Закрытые инструментальные тележки позволяют транспортировать мелкий инструмент и сопутствующие материалы без страха потерять какую-либо деталь. В отдельных моделях есть навесные полки, скобы для баллончиков, специальные держатели для отверток или ключей.

Металлические тубы для оснащения рабочей зоны

Производители предлагают большой ассортимент такой продукции, которая отличается:

прочностью,

материалом изготовления,

высотой,

функциональностью.

Тубы используют в качестве дополнения к слесарному столу. Вы можете хранить инвентарь и материалы для работы. Для повышения качественных характеристик тубы обладают несколькими положительными качествами: мощный каркас выдерживает значительный вес, наличие столешницы позволяет крепить станки или другое оборудование.

Если вы решите познакомиться более подробно с разновидностями такой мебели, можете это сделать здесь. Популярны тумбы с регулируемым потолком и запирающимися дверцами. Модели с ящиками оснащаются телескопическими направляющими, которые обеспечивают полное выдвижение ящика.

При правильном использовании и соблюдении предельно возможных нагрузок инструментальные тележки и ящики прослужат больше 10 лет. Благодаря качественным материалам, прочным колесам, возможности изменения мебели под собственные нужды такие элементы остаются востребованными даже в полностью автоматизированных цехах.