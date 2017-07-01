Химчистка прачечная – в чем отличие от простой химчистки?

Спектр услуг, которые предоставляет химчистка прачечная

А вот когда речь заходит о таком заведении, как химчистка прачечная, возникают вопросы – какого рода услуги предоставляет подобная организация и в чем она принципиально отличается от стандартной химчистки либо обыкновенной прачечной.

Перечень услуг, которые может предложить клиенту химчистка прачечная, достаточно объемен. Основное, что входит в перечень стандартных возможностей любой из прачечных химчисток, это:

стирка и очищение любых типов верхней одежды и нательного белья;

стирка и очищение различных пуховых изделий;

стирка и очищение обуви;

стирка и очищение ковровых изделий;

щадящая стирка и очищение белья;

очищение меховых изделий;

очистка изделий из кожи;

глажка.

Список может дополняться и другими услугами. Тем не менее, главное различие между химчисткой прачечной и обыкновенной химчисткой в том, что прачечная химчистка не принимает вещи премиум класса, выполненные из редких типов материй.

Прачечная химчистка может подразумевать под собой прачечную самообслуживания, в которой каждый имеет возможность собственноручно очистить загрязнения при использовании специализированных средств бытовой химии, выдаваемых в заведении. Кроме того, в отличие от прачечной самообслуживания, в данной организации возможно заказать химчистку предметов гардероба по более низкой стоимости (в сравнении с профильной химчисткой).

Обыкновенная химчистка – это дорого!

Химчистка – это отличное заведение, в котором посетитель может заказать услугу профессиональной очистки предмета гардероба и при этом не беспокоиться о том, что его одежда потеряет презентабельный внешний вид либо будет полностью испорчена. Химчистка предлагает услуги по удалению любых пятен с любых типов материалов без повреждений последнего. При этом в качестве вспомогательных услуг, химчистка предлагает глажку и мелкий ремонт предметов одежды и быта.

У химчистки огромное количество позитивных моментов, которые невозможно оспорить. Тем не менее, у заведений подобного класса имеется один значительный минус – стоимость их услуг.

Достаточно часто, цена профессиональной стирки рубашки составляет порядка 500р., а средняя стоимость ее глажки – 250р. Итог составляет 750р. Данную стоимость возможно оправдать, при условии, что исходно рубашка стоила порядка 10 000р., а вот в том случае, когда ее стоимость всего 1500р., услуги химчистки становятся попросту нерациональными.

Но, даже рубашка за 1500р. требует качественной и бережной очистки, так как в ином случае она теряет собственный внешний вид и может быть безвозвратно испорчена. В качестве оптимального решения подобной проблемы и выступает химчистка прачечная, стоимость услуг которой в несколько раз меньше, а результат – ничуть не хуже.

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