Умные игры: квесты для школьников

Планируя квест для класса или сборной команды школьников, учитель должен помнить о том, что успех мероприятия всецело зависит от качества организации игры. Начинать разработку маршрута необходимо с определения цели. Ведь, помимо развлекательной функции, квест выполняет еще и образовательную составляющую. В ходе совместной коллективной деятельности ребята развивают коммуникативные навыки. Они учатся самоорганизации, ответственности и вниманию к деталям.

Техническая сторона процесса

Уровень сложности задач напрямую зависит от возраста участников. Не рекомендуется использовать слишком простые шарады, а также излишне мудреные ребусы. Контроль правильности выполнения всех поставленных путевым листом задач осуществляет ведущий. В его компетенции обширный список возложенных игровым процессом обязанностей:

знакомство с сюжетом;

распределение ролей;

формирование команд;

выдача маршрутных листов;

контроль поведения участников;

помощь;

выдача подсказок;

судейство;

посредничество;

выявление победителя.

Нескучный час

За основу детского квеста может быть взят сюжет популярных книг или фильмов. При составлении вопросов по программе определенного учебного предмета допускается использовать навыки и знания из других областей. Например, в рамках игры, посвященной какому-либо историческому событию, ребятам предлагается придумать и разыграть сценку, решить математические примеры, использовать словарь иностранных слов.

Как таковых требований к локации не предъявляется. Если игра проводится в парке или в сквере, имеет смысл разнообразить ее физической активностью. В условиях учебного заведения используются классы и школьные коридоры, а также общественные пространства и библиотеки. Протяженность маршрута должна соответствовать отведенному на прохождение всего пути времени.

Если его окажется мало, то дети будут спешить и допускать досадные ошибки. И, наоборот, излишне затянутый процесс вызовет отторжение и скуку. Так как квест – это, прежде всего, игра, то не стоит перегружать его формальными установками. Ведь его главное достоинство заключается в свободе выбора и доверии. При формировании базы знаний для игры помните и о призовом фонде и памятных подарках. Победитель получает кубок или награждается медалью, а проигравшие соперники – сувенирами. Оптимальное количество участников в одной команде варьируется в пределах 5… 10 человек.