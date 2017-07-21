Обувь оптом и в розницу от Shoes-box

Ищете, где приобрести детскую обувь оптом? Компания Shoes-box представляет большой ассортимент моделей. Они отлично дополнят выбор вашего обувного магазина и сделают его популярным у покупателей.

Новая обувь каждый сезон

Одно из преимуществ компании – сочетание разнообразия ассортимента с использованием модных тенденций. Она тщательно выбирает продукцию, останавливаясь на той, которая соответствует вкусам современных потребителей. Поэтому она не залежится на полках и будет раскуплена вмиг.

Огромного внимания заслуживают весенне-летний ассортимент товаров, в частности детских туфель оптом. Здесь можно приобрести как повседневную, так и школьную обувь. В наличии модели различного цвета, фасона, с декором и без. Таким образом, можно собрать большой ассортимент всего на одном сайте.

Для оптовых и розничных клиентов

Хотя компания Shoes-box рассчитана в основном на владельцев обувных магазинов, ее по достоинству оценят и частные покупатели. Продажа осуществляется как коробками, так и по парам. Так что можно составить заказ любого объема.

Бонус – приятные, выгодные цены. Shoes-box устанавливает невысокую стоимость благодаря прямому сотрудничеству с китайскими и российскими производителями. Цена одной пары обуви – в пределах тысячи рублей, что намного дешевле, чем в магазине или у торговых посредников.

Постоянным клиентам предоставляются скидки и бонусы. Поэтому данная компания - хороший вариант для длительного сотрудничества. С ее помощью можно полностью обновить ассортимент торговой точки или купить туфли оптом для своего ребенка.

Как выбирать обувь?

Изучить товары поможет онлайн-каталог. Представлены подробные описания каждого наименования. Они сопровождаются точными фотографиями. Здесь можно осмотреть детские кеды оптом и другую обувь можно со всех ракурсов. Выбор так же прост, как в обычном магазине или на складе. Но для этого даже не нужно выходить из дома. Поэтому Shoes-box – самый удобный сервис. Пользоваться им могут клиенты со всей России, Казахстана и Республики Беларусь.

Отправляется обувь оптом из Новосибирска. Гарантируется оперативная доставка в любой регион. Shoes-box сотрудничает с широким кругом транспортных компаний, выбирая оперативный способ для любого клиента. Заказ будет доставлен в считанные дни.

Сотрудничество с Shoes-box – это быстро и выгодно, поэтому все больше оптовых клиентов выбирают именно ее.