Аутсорсинг персонала — суть и назначение управленческой технологии

Аутсорсинг сотрудников — передача обязанностей ведения конкретных бизнес-процессов подрядчику. При этом, последний использует для решения поставленных задач собственные кадровые ресурсы. Как правило, на внешнее управление передаются непрофильные бизнес-процессы компании. Они не являются основными для организации, но результат от их ведения необходим для развития главного направления.

Для чего применяется кадровый аутсорсинг

Актуальность использования данной управленческой технологии обусловлена необходимостью:

● быстро найти квалифицированный персонал для решения конкретных задач;

● делегировать второстепенный бизнес-процесс надежному исполнителю;

● улучшить кадровый менеджмент компании;

● оптимизировать использование оборотных активов.

Достоинства аутсорсинга персонала

Использование данной услуги приносит явную выгоду по нескольким направлениям:

● ведением второстепенного бизнес-процесса занимается подрядчик;

● достижение необходимого результата обеспечивается за счет использования внешних кадровых ресурсов;

● уменьшается официальная численность сотрудников организации;

● упрощается работа кадрового менеджера;

● снижается нагрузка на бухгалтерию;

● сокращаются постоянные издержки;

● оптимизируется налогообложение за счет сохранения статуса «малого предпринимательства»;

● исключаются проблемы с сотрудниками и проверяющими их госслужбами;

● сокращаются временные затраты на поиск и проверку квалификации персонала;

● оперативно наращиваются мощности предприятия при срочных и крупных заказах.

Кадровый аутсорсинг - http://outsourcing-kadrov.ru/autsorsing — эффективная технология менеджмента, способствующая оптимизации использования оборотных активов компании, повышающая ее доходность и инвестиционную привлекательность.

Партнерство с надежным подрядчиком обеспечивает получение необходимого результата от решения второстепенных задач без потребности в контроле этого процесса. Аутсорсер выполняет возложенные на него обязанности, используя для этого собственных сотрудников. Заказчик же оплачивает его услуги согласно договору.

Перечисление средств осуществляется по факту предоставления результата. Выходит, предприниматель платит уже после того, как будет решена поставленная подрядчику задача. Контрактная основа сотрудничества определяет все обязанности и ответственность сторон, порядок оказания услуг и проведения расчетов. Это гарантирует обоим участникам сделки добросовестное партнерство!

Привлечение внешних кадровых ресурсов создает трудовые, временные, денежные резервы в компании. Направляя их на развитие основной деятельности, руководитель повышает ее продуктивность и увеличивает размер получаемой прибыли. Также важно и то, что привлечение сотрудников к работе на условиях субподряда позволяет избежать увеличения официального штата. А это делает возможным использование наиболее выгодной схемы налогообложения!

Чтобы воспользоваться услугами аутсорсинга персонала, достаточно найти надежного подрядчика, подписать взаимовыгодный договор и получать от него необходимый результат!