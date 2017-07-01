Надежные депозиты в Казахстане от АО "Tengri Bank"

Переход к рыночной экономике привел к образованию в Республике Казахстан компаний, фирм и малых предприятий, которые обеспечивают товарами и услугами другие предприятия и граждан республики. Ведение бизнеса невозможно без надежного функционирования банковской системы, которая обеспечивает активное движение денежных средств между клиентами.

В свою очередь, повышение благосостояния граждан привело к высокому спросу на размещение свободных денежных активов с целью получения депозитного процента на размещенные суммы. Раньше эти функции выполняли многочисленные сберегательные кассы. А сейчас имеется обширный свободный выбор банковских учреждений.

Надежные депозиты в Казахстане принимает АО "Tengri Bank", центральный офис которого расположен в городе Алматы. Этот банк имеет опыт работы с вкладами юридических лиц и населения более двадцати лет. За это время разработано и внедрено множество банковских продуктов, в том числе, депозитных программ.

С ними можно ознакомиться на странице официального портала банка https://tengribank.kz/retail/deposits, где любой потенциальный клиент может найти подробную информацию о каждой предлагаемой депозитной программе. Например, депозитный сертификат позволяет разместить на год, два или три один миллион тенге с повышенной процентной ставкой. Этот продукт обязательно заинтересует успешных людей, желающих приумножить свои денежные средства.

Общеизвестно, что свободные деньги не должны лежать мертвым грузом, а обязаны приносить доход. И депозитные программы банка "Tengri Bank" направлены на осуществление этой цели для граждан республики с различным уровнем доходов. Размещать на депозитах можно национальную валюту тенге, а также доллары США и евро.

Каждая из программ имеет свои особенности и условия, но все они предназначены для сохранности вложенных средств и получения оговоренного процента по прошествии срока размещения. Более подробно с деятельностью банковского учреждения можно ознакомиться на его официальном портале https://tengribank.kz, где благодаря продуманной навигации легко найти необходимую информацию, как по депозитам, так и по другим банковским программам.

Надежность депозитных вкладов в АО "Tengri Bank" проверена временем и обширной клиентской базой, которая продолжает формироваться и в настоящее время. Коллектив банка прилагает максимум усилий для обеспечения обслуживания корпоративных и индивидуальных клиентов на высоком уровне.