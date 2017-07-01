Положительные и отрицательные черты, которыми обладают магнезиальные полы

Краткая характеристика рассматриваемых полов

В частности к таковым относятся цеха грузового типа, склады, спортивные залы и помещения, где осуществляются производственные работы. Также они используются и в частных домах. За счет длительного эксплуатационного срока и высоких показателей прочности, такие полы в условиях современных реалий являются очень распространенными, а для того, чтобы их правильно выбрать и применить, необходимо отметить основные положительные и отрицательные стороны.

Полы магнезиального вида изготавливаются с применением специального вещества вяжущей консистенции, к которому относится бишофит,подробнее здесь. При добавлении наполнителей, в составе которых гранита и мрамора и последующим использованием лаковых средств создается пол повышенной прочности. Такая технология создания также создает эстетичный уровень рабочей поверхности, и рассматриваемый пол будет отличным дополнением для оригинального общего дизайна помещения.

В этом варианте, поверхность пола может создаваться как затемненного оттенка, так и блестящего. При добавлении в смесь специальных химикатов, такие полы не боятся повышенного уровня влажности. Выполнять очистку поверхности можно легко и оперативно с использованием различных очищающих средств и тех, которые содержат частицы абразивного вида. Пятна любой сложности удаляются без оставления следов, причем пол сушится моментально.

Основные плюсы и минусы

Данный вид полов обладает большим количеством достоинств, в число которых входят следующие аспекты:

Полное исключение усадки поверхности и пыльных масс, при монтаже пола и при его эксплуатационном функционировании; Малый показатель толщины слоя, который достигает 2-х миллиметров; Высокий уровень стойкости пола к износу и резким температурным изменениям; Высокий показатель пожарной безопасности; Отличная стойкость к материалам горюче-смазочного вида; Быстрый монтаж пола; При монтаже не требуется дополнительная подготовка; Высокий уровень звуковой изоляции, который обеспечит бесшумное передвижение в комнате, оборудованной рассматриваемым полом; Качественный показатель электропроводности, который обеспечивает эффективный отвод электричества статического вида; Изготавливается исключительно из экологических материалов минерального происхождения.

Что касается недостатков данного вида пола, то основным и единственным минусом является тот факт, что под прямым воздействием воды он деформируются, теряет уровень прочности.

Исходя из всего вышесказанного, стоит отметить, что в условиях современных реалий использование вышеуказанного вида полов гарантирует надежность и долгий срок службы их поверхности, а также оригинальный эстетичный вид помещения в целом.