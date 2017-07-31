Вольтметр и популярные модели

Вчера, 08:36

Что являет собой такой прибор, как вольтметр? Это устройство непосредственного отсчета, способное определить и замерить напряжение электрической сети или электродвижущую силу в ней. Стремящийся к идеалу вольтметр имеет огромное внутреннее сопротивление: чем оно выше внутри вольтметра, тем точнее измерение. Ведь вольтметр со значительным сопротивлением оказывает минимальное влияние на измеряемый объект. Вольтметр трехфазный http://phantom-stab.ru/catalog/voltmetri-as/voltmetr-vm-3 отличается лишь тем, что дает возможности контролировать фазное напряжение по каждой из фаз (А, В и С).

Если смотреть на популярность вольтметров у потребителей, можно выделить несколько групп данной продукции:

  • электромеханические и электронные — по принципу работы;
  • первые - это аналоговые, уже отходят на второй план, вторые - это электронные цифровые устройства из группы электронных вольтметров различного вида;
  • импульсные, селективные, универсальные, для измерения постоянного или же переменного тока. Для бытовых объектов и потребностей чаще всего необходим последний вид вольтметров;
  • стационарными, щитовыми и переносными бывают данные измерительные устройства по своим конструктивным характеристикам.

Популярные модели трехфазных вольтметров

Если ваша сеть имеет напряжение 380 В, рекомендуем присмотреться к следующим 3-фазным измерительным устройствам производителя DigiTOP:

  • ВМ-3;
  • ВМ-3м;
  • ВМ-14 (3х220v).

Наиболее универсальной и востребованной с точки зрения удобства применения и цены является первая модель из списка ВМ-3 DigiTOP на сайте https://tiu.ru/Voltmetr-tsifrovoj-trehfaznyj.html. Устройство ВМ-3 используется, чтобы контролировать текущие показания 3-фазного напряжения. Предназначается для крепления на DIN-рейку 35мм в РЩ. Занимает два модуля по 17,5 мм. Размер каждого их трех цифровых индикаторов – 14мм. Диапазон измерений 100…400В. Погрешность не более 1%. Аналогичные характеристики имеет и щитовой вариант исполнения ВМ-3м – разница только в корпусе и креплении, ВМ-14 – вообще не имеет корпуса и предназначен для встраивания в какое-либо оборудование. Более подробно вы можете узнать по телефону +7 (495) 502-59-60.

Особенности подключения и работы вольтметров

Данное устройство подключается в трехфазную сеть параллельно нагрузке или источнику электричества. Оптимальную точность измерения величины напряжения в сети может обеспечить исключительно надежный, исправный прибор от авторитетного производителя.

Важно, чтобы был предусмотрен значительный широкий диапазон температур, допустимых в условиях эксплуатации вольтметра. Коридора от -20⁰С до +50⁰С обычно достаточно для долгой работы в любых погодных условиях. Не менее важно, чтобы выбранный вариант был интуитивно понятен даже непрофессионалам, ведь многие используют вольтметры сугубо для бытовых потребностей.

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