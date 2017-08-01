Дмитрий Леус: почему важно помнить о том, что такое эффективность?

Если компания желает преуспеть в своей сфере, то ей непременно стоит помнить о том, что такое эффективность. Об этом понятии сегодня можно услышать в разных уголках земли. Обсудим этот вопрос с экспертом Дмитрием Леусом.

— А нужно ли оптимизировать расходы?

— Есть немало топ-менеджеров, которые в своей работе даже не прибегают к различного рода стратегиям. Это в корне неправильный подход. Причем некоторые из специалистов уверены, что вполне можно обойтись только личным опытом. Да, многим везет, но состояние «везения» не может быть бесконечным. Я рекомендую не сокращать расходы, а перераспределять финансовые ресурсы. Не стоит думать о том, что кризис - не самое подходящее время для того, чтобы что-то менять. Это самый приемлемый период для проверки бизнеса на устойчивость к различным внешним и внутренним факторам.

— Есть ли стандарты, касающиеся оптимизации?

— Здесь просто не может быть каких-либо стандартов, ведь в бизнесе могут происходить изменения абсолютно любого рода. Причем они не зависят от различных внешних и внутренних факторов. Особое значение имеет психологическая составляющая.

— Возможно ли повышение эффективности?

— Каких-то особых секретов у меня нет. Однако есть вещи, без которых я никогда не смогу обойтись. Это в первую очередь спорт. Физическая и умственная активность обязательно должны совмещаться. Благодаря этому удается существенно повысить уровень внимания. Спорт — лучший способ держать себя в тонусе. Я регулярно планирую свои результаты. Расписываю свой график вперед на три месяца. Такой список я могу продолжать.

— Эффективен ли ритейл?

— Такое направление, как ритейл, признано одним из самых эффективных в плане вложений. Вместе с тем из этого направления некоторые выводят средства и направляют их в другие сферы. В России начинает набирать популярность food-ритейл. Во многом это связано с тем, что между Москвой и Пекином установились дружественные отношения. В области fashion-ритейла дела обстоят несколько иначе. С рынка ушли многие европейские и американские бренды.

— Насколько эффективно инвестирование в ВИЭ.

— В ВИЭ может инвестировать любой желающий. Я настоятельно рекомендую делать этого частным лицам. Цена входа в подобные проекты оставляет всего от 10 евро. Безусловно, может быть вложена и большая сумма — до 500 000 евро. Но в любом случае работу на данном рынке лучше начинать с привлечения консультанта. Вкладывать разумнее в различные проекты.

Узнать иную информацию, касающуюся инвестиций можно здесь: http://minregion.ru/publication/2358-epoha-optimizacii-i-effektivnosti-leus-dmitry.html.