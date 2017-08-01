Что представляют собой полимерцементные полы

Описание материала

Эта прекрасная альтернатива любому покрытию, особенно в том случае, когда покрытие активно эксплуатируется. Полимерцементное покрытие разработано для защиты бетонных оснований.

Полимерцементные полы лидируют в технологии промышленных строений. Это обусловлено их беспыльностью, высокой адгезией, бесшовностью, стойкостью к химикатам, высочайшей декоративностью.

Они нашли свое в место в цехах фармацевтики, электроники. Полимерцементный настил встречается в медицинских учреждениях, больницах, их применяю для устройства полов в пищевых и промышленных помещениях.

Полимерцементное покрытие (упрочнитель) имеет высокую стоимость, за ним требуется тщательный уход и контроль по эксплуатации. На свежем бетоне полимерцементное покрытие разрешается наносить через 30 дней (бетон должен хорошо просохнуть). В противном случае, возможно преждевременное разрушение полимерного основания.

Полимерцементный упрочнитель рекомендуется применять для устройства нового пола на стоянке, парковке, в цехах металлургии и машиностроения. Материал позволяет создать надежное, прочное, малопылящее покрытие.

Другой вид полимерного покрытия называется топпингом. Этот материал можно наносить сразу по влажному, бетонному полу. Топпинг выносит высокие нагрузки, удары, за ним не нужен уход. Однако, топпинговые упрочнители слабо переносят химические и водные воздействия, пол имеет швы, что отражается на эффективности внешнего вида. Так как топпинг наносится только на свежее бетонное полотно, им нельзя воспользоваться для реконструкций зданий, без свежей стяжки.

Преимущества полимерцементных полов перед другими упрочнителями

Прочность, неприхотливость в эксплуатации. Существует возможность укладки, как на новую, так и на старую поверхность. Используется для реконструкции зданий, ремонта половых покрытий. Полимерцементные полы практически беспыльны, чего нельзя сказать о топпинге.

У покрытия высокая стойкость к нагрузкам, ударам, волочению, это говорит о том что полимерцементный пол можно эксплуатировать в любых условиях. Материал полностью паропроницаем, во время работ по устройству не имеет запахов.

Качества декора – у полов предусмотрено широкое цветовое решение.

Полимерцементный пол – сухой, поршковообразный состав, с содержанием сортированных наполнителей, специального цемента с содержанием полимерных добавок с волокнами. Перед работой порошкообразный состав добавляется вода. Можно также материал всыпать не разбавляя сразу в бетон. После произведения устройства полового покрытия, должно пройти 7 дней. Этого времени достаточно для получения износостойкого, высокопрочного, беспыльного пола. Толщина варьирует от 0,5 – 2 см. Рассмотренные характеристики говорят о том, что полимерцементный пол совмещает в себе возможности топпинга с полимерным полом.

Подробнее о полимерцементных полах можно прочитать на сайте http://esfloor.ru/