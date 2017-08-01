Каким должно быть офисное помещение.

Для успешного ведения бизнеса, необходимо не только иметь богатый опыт и финансовое благополучие, но и корпоративный дух. А как добиться сплоченности коллектива и стабильной работы каждого из сотрудников? Конечно, это разные тренинги, совместные мероприятия и т.д. Но также огромную роль играет именно рабочее место.

Плохое освещение, посторонние шумы и неудобная мебель, может вызвать у работников негативные эмоции - апатию, раздражение и др. Служащий проводит большое количество времени в офисе, поэтому обстановка рабочего помещения и его оборудование должны соответствовать достаточно жестким параметрам.

Рассмотрим 3 самых важных фактора.

- Самым раздражающим фактором считается шум. В последнее время уровень допустимых децибел превышен практически повсеместно. При интеллектуальных нагрузках шум может стать реальной проблемой, как следствие, снижение концентрации, раздражительность и падение работоспособности. Поэтому стоит позаботиться о максимально возможной защите сотрудников.

Если вы просто снимаете офисное помещение, то возможность вносить свои изменения обычно минимальна, но при проектировании и постройке в собственных зданиях возможностей намного больше. Звукоизоляцию нужно продумать так, чтобы она защищала, как от внешних шумов, так и внутренних. Снизить уличные звуки (дорога, людный коридор) позволят качественные, многокамерные стеклоблоки и плотные двери с повышенной звукоизоляцией. От внутренних шумов Вам поможет изоляция пола, стен и потолка. Очень эффективным материалом является минеральноватная теплоизоляция (каменная вата), проникновение звуков можно сократить на 99%.

Особое значение нужно уделить кабинетам руководителей и помещению для заседаний, потому что здесь важную роль играет не только обычная изоляция от посторонних звуков, но и защита конфиденциальной информации.

- Кроме шума, большую роль играет и освещение. Правильно подобранный вариант освещения позволит не только сохранить здоровье работникам, получить комфортный интерьер рабочего помещения, но и сократить расходы по электроэнергии. Оптимальным вариантом считается сочетание верхнего и локального освещения.

Результат - комфортная атмосфера, защита зрения, экономия электроэнергии.

- И последним фактором принято считать сам интерьер рабочего помещения. Пространства должно хватать для комфортного пребывания на рабочем месте весь день, нельзя допускать накопления предметов и избытка техники - это может отвлекать и создавать технические вибрации. Если в офисе работает несколько сотрудников, следует предусмотреть наличие перегородок.

В целом организация офиса должна сочетать комфорт, функциональность и эстетическую сторону.