Продажа офисов в бизнес центре К5: особенности и преимущества

Грамотно подобранное офисное помещение с отличным расположением, комфортной и большой парковкой, а также с красивым дизайном является основой успеха развития вашего бизнеса.
При выборе офисного помещения необходимо опираться главным образом на собственные вкусовые предпочтения, а также нужно обратить внимание на следующие моменты:
- месторасположение офисного помещения в полосе города;
- вместительность офиса;
- наличие охраны;
- свое парковочное пространство;
- телефонные линии и интернет.
Если вам нужно купить стандартный офис в бизне-центре, то рекомендуем вам обратить внимание на офисы БЦ К5 на Колмогорова 5. Покупка в нем любого помещения является отличным выбором для фирм, которые хотят быть на виду и привлечь многочисленных потребителей.
При покупке офисных помещений в данном БЦ вы не просто сможете получить комфортное и удобное помещение, но и сможете сэкономить собственные средства.
Рассмотрим главные достоинства покупки офисного помещения в БЦ К5:
- Близость к центру города;
- Офисы категории «В» имеют современный дизайн и практичную планировку;
- Платная охрана вместительностью 150 авто;
- БЦ имеет общую приемную, охрану и современные лифты;
- Телефонная линия, система пожаротушения, сигнализация – все это уже монтировано;
При необходимости вы можете также монтировать кондиционер и включить иные телефонные линии либо свою мини-атс.
Ваш офис именно в этом бизнес центре является неплохим вариантом для любого делового человека, который планирует развивать свой бизнес и в дальнейшем его расширять.
По какой причине необходимо остановить свой выбор на К-5?
В этом ультрасовременном бизнес центре вас ждут офисы любых типов с любой площадью и функционалом, помещения, у которых отдельный вход, обособленные офисные помещения, рассрочка в покупке офиса, скидочные системы при оплате всей его цены – почти не все характеристики, которые позволяют не только быстро подобрать нужное офисное помещение, но и отлично сэкономить.
Кроме всего вышесказанного, сотрудники фирмы могут проконсультировать вас по каким-то появившимся вопросам – прозрачность договора основное правило работы фирмы.
Все осуществляемые процедуры можно оформить документально, и вы окажетесь официальным совладельцем офисного помещения, при этом получите соответствующие документы.
Если же вы еще не решили, стоит ли вам покупать офис, то можно на определенное время взять в аренду помещение, а уже после своего рода теста приобрести офисное помещение в собственное пользование.
При покупке офисного помещения в К-5, можно быть полностью уверенными, что не только эффективно можете вкладывать собственные деньги, но и сможете получить хорошее помещение для собственных сотрудников. Комфортное месторасположение в самом центре города, и привлекательный дизайн, минимальная цена офиса дает возможность привлекать новых потенциальных клиентов и намного увеличить доходы фирмы, сводя к минимуму при этом затраты.
Официальный сайт бизнес-центра К5 в Екатеринбурге: dc-k5.ru