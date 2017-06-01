Продажа офисов в бизнес центре К5: особенности и преимущества

Грамотно подобранное офисное помещение с отличным расположением, комфортной и большой парковкой, а также с красивым дизайном является основой успеха развития вашего бизнеса.

При выборе офисного помещения необходимо опираться главным образом на собственные вкусовые предпочтения, а также нужно обратить внимание на следующие моменты:

месторасположение офисного помещения в полосе города;

вместительность офиса;

наличие охраны;

свое парковочное пространство;

телефонные линии и интернет.

Если вам нужно купить стандартный офис в бизне-центре, то рекомендуем вам обратить внимание на офисы БЦ К5 на Колмогорова 5. Покупка в нем любого помещения является отличным выбором для фирм, которые хотят быть на виду и привлечь многочисленных потребителей.

При покупке офисных помещений в данном БЦ вы не просто сможете получить комфортное и удобное помещение, но и сможете сэкономить собственные средства.

Рассмотрим главные достоинства покупки офисного помещения в БЦ К5:

Близость к центру города;

Офисы категории «В» имеют современный дизайн и практичную планировку;

Платная охрана вместительностью 150 авто;

БЦ имеет общую приемную, охрану и современные лифты;

Телефонная линия, система пожаротушения, сигнализация – все это уже монтировано;

При необходимости вы можете также монтировать кондиционер и включить иные телефонные линии либо свою мини-атс.

Ваш офис именно в этом бизнес центре является неплохим вариантом для любого делового человека, который планирует развивать свой бизнес и в дальнейшем его расширять.

По какой причине необходимо остановить свой выбор на К-5?

В этом ультрасовременном бизнес центре вас ждут офисы любых типов с любой площадью и функционалом, помещения, у которых отдельный вход, обособленные офисные помещения, рассрочка в покупке офиса, скидочные системы при оплате всей его цены – почти не все характеристики, которые позволяют не только быстро подобрать нужное офисное помещение, но и отлично сэкономить.

Кроме всего вышесказанного, сотрудники фирмы могут проконсультировать вас по каким-то появившимся вопросам – прозрачность договора основное правило работы фирмы.

Все осуществляемые процедуры можно оформить документально, и вы окажетесь официальным совладельцем офисного помещения, при этом получите соответствующие документы.

Если же вы еще не решили, стоит ли вам покупать офис, то можно на определенное время взять в аренду помещение, а уже после своего рода теста приобрести офисное помещение в собственное пользование.

При покупке офисного помещения в К-5, можно быть полностью уверенными, что не только эффективно можете вкладывать собственные деньги, но и сможете получить хорошее помещение для собственных сотрудников. Комфортное месторасположение в самом центре города, и привлекательный дизайн, минимальная цена офиса дает возможность привлекать новых потенциальных клиентов и намного увеличить доходы фирмы, сводя к минимуму при этом затраты.

Официальный сайт бизнес-центра К5 в Екатеринбурге: dc-k5.ru