Недвижимость от застройщика – покупка квартиры в Крыму на выгодных условиях

Не стоит обращаться к компаниям-однодневкам, так как недобросовестные строители могут использовать материалы низкого качества и устаревшие технологии, в результате чего придется вкладывать много средств в нейтрализацию недоделок. К выбору застройщика при покупке новостройки в Крыму следует подходить особенно тщательно.

Гарантировано чистая юридическая история. Таких проблем, как при покупке жилья на вторичном рынке, вроде неожиданно появившихся родственников с претензиями на жилплощадь, у вас не может возникнуть в принципе.

Современная планировка и новые коммуникации. Компания строит комфортабельное жилье с просторными кухнями и санузлами, на выбор представлены квартиры разной площади, начиная от небольших студий, и заканчивая роскошными двухэтажными апартаментами. Все квартиры сдаются с подведенными коммуникациями – электричество, водопровод, индивидуальное отопление, системе кондиционирования.

Предчистовая отделка, выполненная качественными материалами. Можно сразу приступать к финишному ремонту, так как новостройки в Крыму сдаются с качественной отделкой стен, полотка, пола, установленными окнами и дверьми.

Уникальные технологии строительства. Квартиры в Крыму от застройщика Севпроектмонтаж строятся по уникальной монолитно-каркасной технологии – здания рассчитаны на длительный срок эксплуатации (более 100 лет), сейсмически устойчивы (выдерживают землетрясение до 8 балов). В качестве основного материала используют газобетон, который хорошо держит тепло зимой, а летом – прохладу, а также поглощает звуки с улицы, создавая комфортную обстановку для жизни.